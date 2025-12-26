Годовые маршруты и аннулирование за мелочи: как система пропусков мешает бизнесу

26 декабря 2025, 12:38
Перевозчики требуют изменить правила пропусков для грузовиков на МКАД
Владельцы грузовиков устали от бюрократии на МКАД. Их не устраивают годовые маршруты и жесткие санкции. Почему перевозчики требуют реформу? Подробности - в нашем материале.
В Москве вновь разгорелись споры вокруг системы пропусков для грузового транспорта на МКАД. Перевозчики, собравшиеся на заседании ассоциации «АвтоГрузЭкс», открыто заявили: действующий порядок оформления документов не только устарел, но и мешает работать. По информации Комтранс, участники рынка считают, что нынешние правила не учитывают реальных условий работы транспортных компаний.
Главная претензия - необходимость заранее планировать маршруты на целый год вперед. Для большинства перевозчиков, которые работают по заявкам и не могут предсказать, куда поедет их грузовик завтра, это практически невыполнимо. Вместо этого они предлагают указывать зоны обслуживания, что позволило бы гибко реагировать на запросы клиентов и не нарушать закон.
Еще одна проблема - требование совершать не менее четырех рейсов по утвержденному маршруту. Для компаний, занимающихся межрегиональными или международными перевозками, это условие становится ловушкой: рейсы могут длиться неделями, а иногда и месяцами, и выполнить такую норму просто невозможно.
Не меньше вопросов вызывает невозможность оперативно менять список водителей, допущенных к управлению транспортом по пропуску. В случае болезни или увольнения сотрудника компания вынуждена ждать, пока изменения будут внесены официально, что приводит к простоям и убыткам.
Особое возмущение вызывает автоматическое аннулирование пропусков за незначительные административные нарушения, которые не связаны с перевозками. Например, если водитель получил штраф за парковку или навигационная система передала некорректные данные, компания может лишиться права въезда на МКАД. Перевозчики считают такие меры чрезмерно жесткими и несправедливыми.
В итоге участники рынка настаивают на необходимости реформировать систему пропусков. Они предлагают сделать процесс более прозрачным и удобным, чтобы он соответствовал реальным потребностям бизнеса, а не превращался в очередной бюрократический барьер.
Если Вы не знали, ассоциация «АвтоГрузЭкс» объединяет ведущих перевозчиков России. Организация занимается защитой интересов транспортных компаний, участвует в разработке нормативных актов и регулярно поднимает острые вопросы отрасли на профильных заседаниях. По информации Комтранс, именно благодаря активности ассоциации многие проблемы грузоперевозок становятся предметом обсуждения на городском уровне.
