Опасный груз в багажнике: почему даже 5 литров бензина могут стоить вам водительских прав

21 июля 2026, 20:59
Перевозка бензина в багажнике: когда обычная поездка оборачивается лишением прав
Перевозка бензина в багажнике: когда обычная поездка оборачивается лишением прав
Водители часто недооценивают риски, связанные с перевозкой бензина в личном автомобиле. Незнание правил может привести не только к штрафу, но и к временной потере водительских прав. Разбираемся, какие требования действуют сейчас и как избежать серьезных последствий.
Перевозка бензина в багажнике кажется многим водителям привычной и безобидной, однако на практике это может обернуться серьёзными неприятностями. Даже несколько литров топлива, если они находятся в неподходящей таре или с превышением допустимого объёма, могут повлечь за собой административное расследование и временное лишение водительских прав. Закон рассматривает бензин как опасный груз, а значит, к его транспортировке предъявляются жёсткие требования.
Согласно действующим нормам, частное лицо может провозить не более 240 литров топлива на один автомобиль, при этом объём одной канистры не должен превышать 60 литров. Заправленный бак при этом не проверяется, но попытка загрузить багажник сверх лимита почти гарантированно привлечёт внимание инспекторов. Нарушение этих правил грозит не только штрафом от 2000 до 2500 рублей, но и лишением прав на срок до полугода.
Особое внимание уделяется выбору ёмкости. Металлические канистры считаются наиболее безопасными и разрешены к использованию. Допускаются также специальные пластиковые емкости с маркировкой ООН или «ГСМ», но только при наличии сертификата. Обычные пластиковые или стеклянные бутылки категорически запрещены — они могут накапливать статическое электричество или разрушаться при ударе. Даже если на АЗС не заметят нарушений, инспектор на дороге обязательно обратит внимание на неподходящую тару.
Важно помнить, что канистру нельзя заполнять до самого верха: при нагреве топливо расширяется, а отсутствие воздушного зазора может привести к вздутию емкости и даже взрыву. Канистру необходимо надёжно закрепить в багажнике, чтобы она не перемещалась во время движения. Кроме того, даже сертифицированная тара со временем теряет герметичность — коррозия или изношенные уплотнители могут привести к утечке паров бензина, что опасно для здоровья и может стать причиной пожара.
Судебная практика показывает, что оправдаться при нарушении правил перевозки топлива крайне сложно. Если инспектор докажет, что бензин перевозился с нарушениями, водитель почти всегда остаётся без прав. При этом важно учитывать, что перевозить без специального разрешения можно до 240 литров, но не более 60 литров в одной ёмкости, а использовать пластиковую канистру из-под масла нельзя — нужна специальная маркировка. Также при заправке обязательно следует заглушить двигатель, чтобы избежать искр и возгорания.
Тема транспортировки топлива становится особенно актуальной на фоне роста цен и изменений на рынке — например, в материале о подорожании премиального бензина в Москве рассматривались последствия для автомобилистов и влияние на расходы .
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