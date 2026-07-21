Опасный груз в багажнике: почему даже 5 литров бензина могут стоить вам водительских прав

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 20:59

Перевозка бензина в багажнике: когда обычная поездка оборачивается лишением прав

Перевозка бензина в багажнике: когда обычная поездка оборачивается лишением прав

Опасный груз в багажнике: почему даже 5 литров бензина могут стоить вам водительских прав

Перевозка бензина в багажнике: когда обычная поездка оборачивается лишением прав

Водители часто недооценивают риски, связанные с перевозкой бензина в личном автомобиле. Незнание правил может привести не только к штрафу, но и к временной потере водительских прав. Разбираемся, какие требования действуют сейчас и как избежать серьезных последствий.

Водители часто недооценивают риски, связанные с перевозкой бензина в личном автомобиле. Незнание правил может привести не только к штрафу, но и к временной потере водительских прав. Разбираемся, какие требования действуют сейчас и как избежать серьезных последствий.

Перевозка бензина в багажнике кажется многим водителям привычной и безобидной, однако на практике это может обернуться серьёзными неприятностями. Даже несколько литров топлива, если они находятся в неподходящей таре или с превышением допустимого объёма, могут повлечь за собой административное расследование и временное лишение водительских прав. Закон рассматривает бензин как опасный груз, а значит, к его транспортировке предъявляются жёсткие требования.

Согласно действующим нормам, частное лицо может провозить не более 240 литров топлива на один автомобиль, при этом объём одной канистры не должен превышать 60 литров. Заправленный бак при этом не проверяется, но попытка загрузить багажник сверх лимита почти гарантированно привлечёт внимание инспекторов. Нарушение этих правил грозит не только штрафом от 2000 до 2500 рублей, но и лишением прав на срок до полугода.

Особое внимание уделяется выбору ёмкости. Металлические канистры считаются наиболее безопасными и разрешены к использованию. Допускаются также специальные пластиковые емкости с маркировкой ООН или «ГСМ», но только при наличии сертификата. Обычные пластиковые или стеклянные бутылки категорически запрещены — они могут накапливать статическое электричество или разрушаться при ударе. Даже если на АЗС не заметят нарушений, инспектор на дороге обязательно обратит внимание на неподходящую тару.

Важно помнить, что канистру нельзя заполнять до самого верха: при нагреве топливо расширяется, а отсутствие воздушного зазора может привести к вздутию емкости и даже взрыву. Канистру необходимо надёжно закрепить в багажнике, чтобы она не перемещалась во время движения. Кроме того, даже сертифицированная тара со временем теряет герметичность — коррозия или изношенные уплотнители могут привести к утечке паров бензина, что опасно для здоровья и может стать причиной пожара.

Судебная практика показывает, что оправдаться при нарушении правил перевозки топлива крайне сложно. Если инспектор докажет, что бензин перевозился с нарушениями, водитель почти всегда остаётся без прав. При этом важно учитывать, что перевозить без специального разрешения можно до 240 литров, но не более 60 литров в одной ёмкости, а использовать пластиковую канистру из-под масла нельзя — нужна специальная маркировка. Также при заправке обязательно следует заглушить двигатель, чтобы избежать искр и возгорания.

Тема транспортировки топлива становится особенно актуальной на фоне роста цен и изменений на рынке — например, в материале о подорожании премиального бензина в Москве рассматривались последствия для автомобилистов и влияние на расходы

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Пермь Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться