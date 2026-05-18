Как правильно перевозить крупногабаритные вещи: советы, подводные камни и избежать проблем на дороге

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 07:59

Перевозка крупногабаритных вещей в легковом авто: что разрешено и за что штрафуют

Перевозка крупногабаритных вещей в легковом авто: что разрешено и за что штрафуют

Как правильно перевозить крупногабаритные вещи: советы, подводные камни и избежать проблем на дороге

Перевозка крупногабаритных вещей в легковом авто: что разрешено и за что штрафуют

Многие водители сталкиваются с задачей перевезти крупные вещи на обычной машине, но не все знают, где проходит грань между допустимым и нарушением. В материале - актуальные требования ПДД, штрафы и советы по безопасной перевозке.

Многие водители сталкиваются с задачей перевезти крупные вещи на обычной машине, но не все знают, где проходит грань между допустимым и нарушением. В материале - актуальные требования ПДД, штрафы и советы по безопасной перевозке.

Вопрос перевозки крупных вещей на легковых автомобилях актуален для большинства владельцев машин. Стройматериалы или урожай с дачи требуют не только аккуратной загрузки, но и знания правил, чтобы не получить штраф и не создать опасную ситуацию на дороге. Даже если кажется, что багажник вместительный, его реальная полезная площадь может уменьшиться из-за формы и различных выступов.

Объём багажника, указанный в характеристиках, часто не отражает реальные возможности, поскольку производители считают литры при определённой компоновке. Если сложить сиденья, пространство увеличивается, но оно не всегда удобно для компактных или высоких предметов. Перед загрузкой стоит измерить высоту, ширину и глубину доступного пространства, чтобы понять, войдёт ли груз. Даже если по объёму всё сходится, форма предмета или узкий проём могут создать проблему. Например, шкаф или дверь могут не пройти по длине — тогда багажник не закроется, и часть груза окажется снаружи.

Согласно ПДД, перевозка выступающих грузов разрешена с ограничениями: по ширине допускается не более 40 сантиметров от каждого края габаритных огней, а по длине — максимум один метр за передний или задний габарит. Если груз выходит за эти границы, требуется специальный знак «Крупногабаритный груз», а в темноте ещё и световозвращающие элементы. При этом груз не должен мешать обзору, затруднять управление, закрывать световые приборы и номера, а также создавать помехи для подачи сигналов. Если эти условия не соблюдены, водитель обязан устранить нарушения или прекратить движение.

За неправильную перевозку крупногабаритных вещей предусмотрен штраф 500 рублей, а при отказе от устранения нарушения — до 4000 рублей. В отдельных случаях, если водитель не выполняет требования инспектора, возможен арест до 15 суток. Если плохо закреплённый груз станет причиной ДТП, ответственность может стать уголовной, причём реальный срок грозит в тех случаях, когда пострадали люди или был причинён серьёзный ущерб.

Самый безопасный способ перевозки — внутри салона или багажника, так как такой вариант минимально влияет на аэродинамику и расход топлива. Багажник на крыше защищает груз от влаги и выпадения предметов, но нагрузка на него ограничена и обычно не превышает 100 килограммов вместе с креплениями, при этом расход топлива может вырасти на 10–30 процентов. Крепления на фаркопе и на задней двери удобны для велосипедов и инструментов, однако важно учитывать их влияние на балансировку и управляемость машины.

Машины с выступающим грузом часто становятся объектом внимания ГАИ. Если инспектор считает, что вы нарушили габариты, требуются точные замеры - иногда сотрудники контроля «на глаз» ошибаются. Полезно заранее сфотографировать, как разместил груз, чтобы в спорной ситуации было что показать. Знание точных норм (1 метр по длине, 40 см по ширине) поможет аргументировать свою позицию. Кстати, если вы столкнулись с проблемами из-за транспортировки или крепления, возможно, будет интересно узнать, как правильно диагностировать неисправности подвески - об этом подробно рассказано в материале о признаках износа и расходах на ремонт ходовой части .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Пенза Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться