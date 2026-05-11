Хватит простаивать: экс-завод Toyota в Шушарах оживает под новым брендом — что теперь будут здесь выпускать

11 мая 2026, 06:32
Перезапуск завода в Шушарах: новая марка Senat и первый седан с полным приводом
В Петербурге бывший завод Toyota готовится к выпуску новых автомобилей под брендом Senat. Первая модель - представительский седан с полным приводом и мощным V6. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.
В российском автопроме начинается новая глава: завод в Шушарах, где ещё недавно собирали японские автомобили, возвращается к жизни. Здесь стартует выпуск машин под маркой Senat, что может изменить расстановку сил на рынке представительских авто.
Смена владельцев и бренда — не просто формальность. Если бы площадка простаивала ещё пару лет, она превратилась бы в руины. Сейчас на конвейере готовится первый седан Senat 900, который уже получил все необходимые документы для старта продаж.
Многие путают новый бренд с Aurus Senat, но это разные проекты. Aurus — штучный продукт для первых лиц, а Senat — попытка создать доступный люкс для предпринимателей и чиновников среднего звена. По слухам, новинки будут в 10 раз дешевле Aurus — около 4–5 миллионов рублей.
Senat 900 — это крупный седан длиной 5140 мм с полным приводом, что редкость для бизнес-класса. Под капотом бензиновый V6 объёмом 3,0 литра мощностью 326 л.с. По динамике и оснащению модель не уступает немецким конкурентам, а полный привод особенно актуален для российской зимы.
Эксперты отмечают, что Senat 900 подозрительно похож на китайский Hongqi H9 по габаритам, мотору и концепции. Скорее всего, это глубоко локализованная версия Hongqi H9 с другими шильдиками, что позволяет быстро запустить производство без затрат на разработку с нуля.
Один бизнес-седан не спасёт огромный завод — спрос на такую машину ограничен. Для успеха нужны более доступные модели, понятная гарантия, сервис и выгодные кредитные программы. Пока Senat 900 — это тест: если покупатели оценят новинку, линейка расширится.
Оригинальный Hongqi H9 стоит от 5,8 миллиона рублей и предлагает богатое оснащение: массажные кресла, четырёхзонный климат, алькантару и кредит под 0,01%. Если Senat 900 сможет предложить аналогичный уровень с официальной локализацией и сервисом, это станет важным аргументом.
Завод в Шушарах получает второй шанс. Вместо ностальгии по Toyota — ставка на новую марку, свежий седан и адаптацию проверенной платформы. Главный вопрос — доверие к новому имени и готовность рынка принять перемены. Ответ станет ясен через несколько месяцев после старта продаж.
