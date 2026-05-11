Хватит простаивать: экс-завод Toyota в Шушарах оживает под новым брендом — что теперь будут здесь выпускать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 мая 2026, 06:32

Перезапуск завода в Шушарах: новая марка Senat и первый седан с полным приводом

Перезапуск завода в Шушарах: новая марка Senat и первый седан с полным приводом

Хватит простаивать: экс-завод Toyota в Шушарах оживает под новым брендом — что теперь будут здесь выпускать

Перезапуск завода в Шушарах: новая марка Senat и первый седан с полным приводом

В Петербурге бывший завод Toyota готовится к выпуску новых автомобилей под брендом Senat. Первая модель - представительский седан с полным приводом и мощным V6. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

В Петербурге бывший завод Toyota готовится к выпуску новых автомобилей под брендом Senat. Первая модель - представительский седан с полным приводом и мощным V6. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

В российском автопроме начинается новая глава: завод в Шушарах, где ещё недавно собирали японские автомобили, возвращается к жизни. Здесь стартует выпуск машин под маркой Senat, что может изменить расстановку сил на рынке представительских авто.

Смена владельцев и бренда — не просто формальность. Если бы площадка простаивала ещё пару лет, она превратилась бы в руины. Сейчас на конвейере готовится первый седан Senat 900, который уже получил все необходимые документы для старта продаж.

Многие путают новый бренд с Aurus Senat, но это разные проекты. Aurus — штучный продукт для первых лиц, а Senat — попытка создать доступный люкс для предпринимателей и чиновников среднего звена. По слухам, новинки будут в 10 раз дешевле Aurus — около 4–5 миллионов рублей.

Senat 900 — это крупный седан длиной 5140 мм с полным приводом, что редкость для бизнес-класса. Под капотом бензиновый V6 объёмом 3,0 литра мощностью 326 л.с. По динамике и оснащению модель не уступает немецким конкурентам, а полный привод особенно актуален для российской зимы.

Эксперты отмечают, что Senat 900 подозрительно похож на китайский Hongqi H9 по габаритам, мотору и концепции. Скорее всего, это глубоко локализованная версия Hongqi H9 с другими шильдиками, что позволяет быстро запустить производство без затрат на разработку с нуля.

Один бизнес-седан не спасёт огромный завод — спрос на такую машину ограничен. Для успеха нужны более доступные модели, понятная гарантия, сервис и выгодные кредитные программы. Пока Senat 900 — это тест: если покупатели оценят новинку, линейка расширится.

Оригинальный Hongqi H9 стоит от 5,8 миллиона рублей и предлагает богатое оснащение: массажные кресла, четырёхзонный климат, алькантару и кредит под 0,01%. Если Senat 900 сможет предложить аналогичный уровень с официальной локализацией и сервисом, это станет важным аргументом.

Завод в Шушарах получает второй шанс. Вместо ностальгии по Toyota — ставка на новую марку, свежий седан и адаптацию проверенной платформы. Главный вопрос — доверие к новому имени и готовность рынка принять перемены. Ответ станет ясен через несколько месяцев после старта продаж.

Упомянутые модели: Hongqi H9, Aurus Senat
Упомянутые марки: Toyota, Hongqi, FAW, Aurus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хончи, ФАВ, Аурус

Похожие материалы Тойота, Хончи, ФАВ, Аурус

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тверь Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться