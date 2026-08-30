Солнечные панели в стекле Hongqi: 400 кВт·ч в год и +80 км пробега — новая эра электромобилей

Перовскитная солнечная крыша: как электрокроссовер Hongqi EHS7 меняет подход к энергоэффективности

В Китае впервые интегрировали перовскитную солнечную крышу прямо в безопасное стекло электромобиля Hongqi EHS7. Эта технология способна снизить нагрузку на основную батарею и повысить автономность машины, что особенно актуально на фоне роста интереса к энергоэффективным решениям.

В Китае впервые интегрировали перовскитную солнечную крышу прямо в безопасное стекло электромобиля Hongqi EHS7. Эта технология способна снизить нагрузку на основную батарею и повысить автономность машины, что особенно актуально на фоне роста интереса к энергоэффективным решениям.

Интеграция перовскитных солнечных панелей в панорамное безопасное стекло электромобиля Hongqi EHS7 стала событием на рынке. В условиях, когда производители ищут способы повысить автономность и снизить энергопотребление, подобные решения могут стать новым стандартом для электрокаров.

Разработкой технологии занималась китайская группа FAW, сам прототип, установленный на кроссовере Hongqi EHS7, известный также как Hongqi Tiangong 08. Фотоэлектрический слой встроен непосредственно в изогнутое панорамное стекло, что обеспечивает мощность почти 300 Вт в солнечную погоду. Полученная энергия используется для питания низковольтных систем: стоящего кондиционера, холодильника и охранных функций, которые уменьшают расход основной батареи во время стоянки.

В отличие от традиционных кремниевых элементов, перовскит легче, тоньше и гибче, что позволяет легко интегрировать его в сложную форму автомобильного остекления. Однако инженерам приходится решать ряд задач: защита от влаги, кислорода и ультрафиолета, а также обеспечение стабильности характеристик при температурных перепадах и вибрациях, характерных для эксплуатации автомобиля.

FAW рассматривает возможность расширения покрытия солнечными элементами за пределы крыши — на капоте и других поверхностях.

Развитие технологий электромобилей идет сразу по общепринятым направлениям. Например, в материалах о новых возможностях электромотоциклов говорилось о том, что современные решения позволяют увеличить запас хода и адаптировать транспорт к различным условиям . Это соответствует общему тренду на поиск энергоэффективных и практичных решений для электротранспорта.

Появление перовскитных солнечных крыш может стать важным шагом для рынка электромобилей, особенно в регионах с большим количеством солнечных дней. Для России, где вопросы автономности и энергоэффективности особенно актуальны из-за протяженности маршрутов и климата, такие технологии могут стать востребованными уже в ближайшие годы. Важно отметить, что перовскитные элементы пока проходят лишь испытания на практике, но их потенциал выглядит весьма убедительно: сочетание легкости, гибкости и высокой эффективности открывают новые возможности для автомобильной отрасли.