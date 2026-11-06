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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

6 ноября 2026, 19:56

Секретные точки для камер и «умный» полный привод: чем удивляет новый премиальный кроссовер из Китая

Секретные точки для камер и «умный» полный привод: чем удивляет новый премиальный кроссовер из Китая

В стиле Camel Trophy и с кнопками для спецсигналов: бренд ESTEO показал экстремальные версии своего хита

Секретные точки для камер и «умный» полный привод: чем удивляет новый премиальный кроссовер из Китая

На саммите в Китае показали варианты ESTEO V27 для блоггеров и поездок по бездорожью; отдельная версия рассчитана на работу с наружным светом. У машины есть крепления для оборудования и система управления внешним освещением.

На саммите в Китае показали варианты ESTEO V27 для блоггеров и поездок по бездорожью; отдельная версия рассчитана на работу с наружным светом. У машины есть крепления для оборудования и система управления внешним освещением.

К середине октября продажи ESTEO V27 превысили 1 тысячу экземпляров. Гибридный кроссовер вышел на рынок в августе 2026 года.

На саммите для владельцев ESTEO, который прошел в Китае с 18 по 23 октября, показали несколько вариантов оснащения модели. Одна из версий подойдет для съемок контента: фотооборудование можно крепить на продольных рейлингах крыши и передней панели. Точки установки предусмотрены и в потолочной консоли.

Для работы с наружным светом другая версия получила интерфейс под жабо для поискового фонаря. На потолке установлены две кнопки AUX, им можно назначить управление внешним освещением.

Платформа на крыше и боковая лестница дополняют этот вариант для поездок в темное время суток. Гостям также показали ESTEO V27 TROPHY TRAIL.

Эта версия вдохновлена внедорожным соревнованием Camel Trophy. Классический дизайн здесь сочетается с оснащением для активных поездок в труднодоступные места. В основе внедорожных возможностей лежит интеллектуальная система полного привода с пятью режимами. Она управляет крутящим моментом на каждом колесе, а дорожный просвет составляет 220 мм.

Партнерство холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стало причиной выбора Китая для проведения саммита. В рамках этого стратегического партнерства весной 2026 года в России представили премиальный автомобильный бренд ESTEO.

За первый месяц продаж, с 18 августа по 18 сентября, реализовали 498 машин. В сентябре продали 597 экземпляров. В октябре продажи достигли 677 машин.

На 44-й неделе 2026 года V27 занял третье место среди подключаемых гибридов в России: за неделю продали 146 автомобилей. По данным «Автостата», лидировал Geely EX5 EM-R с результатом 438 машин; Evolute i-Space занял следующее место с 182. Voyah Free показал результат в 139 автомобилей. Всего за эту неделю в стране продали 2 140 новых подключаемых гибридов. Еще 944 автомобиля пришлись на чистые электромобили. Совокупная доля электромобилей и PHEV составила 10,1% российского рынка новых машин.

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