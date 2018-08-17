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17 августа 2018, 17:59
Первая любовь не ржавеет, или какой была ваша первая машина
С вопросом о первом автомобиле обратились к российским водителям сотрудники портала «Юла Авто». Неожиданностей не произошло. Самой популярной маркой стала Lada. Второе и третье места достались немецким автопроизводителям – BMW и Audi.
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В целом, более 70% водителей признались, что выбрали в качестве первого автомобиля иномарку. 57% участников исследования предпочли купить новую машину, а не подержанную. Тех, кто выбрал автомобиль в возрасте 3 – 5 лет набралось 18%. Только 11% начинающих водителей рискнули купить машину старше 10 лет.
Примерно в половине случаев (47%) цена первого автомобиля не превышала 500 тысяч рублей. Еще 20% водителей сообщили, что машина стоила более 1,5 млн рублей. А четверть всех опрошенных призналась, что получили первый автомобиль в подарок. При этом вполне закономерно, что женщинам машины дарили чаще, чем мужчинам.
В качестве первого автомобиля люди чаще выбирали седаны (33%), а также машины с «механикой» (60%). Каждый второй (47%) российский водитель впервые сел за руль в возрасте 18 – 20 лет. После 30 лет отважились пойти в автошколу только 9% россиян.
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22.08.2018, 00:42
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
20.08.2018, 08:58
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