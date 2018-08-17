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17 августа 2018, 17:59

Первая любовь не ржавеет, или какой была ваша первая машина

С вопросом о первом автомобиле обратились к российским водителям сотрудники портала «Юла Авто». Неожиданностей не произошло. Самой популярной маркой стала Lada. Второе и третье места достались немецким автопроизводителям – BMW и Audi.
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В опросе приняли участие 5 000 человек. Из них 20% водителей сообщили, что первым автомобилем в их жизни стала Lada, 13% участников выбрали BMW, а 9% опрошенных – Audi. Четвертое и пятое места разделили между собой Toyota и «Москвич», им досталось по 6%. 

В целом, более 70% водителей признались, что выбрали в качестве первого автомобиля иномарку. 57% участников исследования предпочли купить новую машину, а не подержанную. Тех, кто выбрал автомобиль в возрасте 3 – 5 лет набралось 18%. Только 11% начинающих водителей рискнули купить машину старше 10 лет.

Примерно в половине случаев (47%) цена первого автомобиля не превышала 500 тысяч рублей. Еще 20% водителей сообщили, что машина стоила более 1,5 млн рублей. А четверть всех опрошенных призналась, что получили первый автомобиль в подарок. При этом вполне закономерно, что женщинам машины дарили чаще, чем мужчинам.

В качестве первого автомобиля люди чаще выбирали седаны (33%), а также машины с «механикой» (60%). Каждый второй (47%) российский водитель впервые сел за руль в возрасте 18 – 20 лет. После 30 лет отважились пойти в автошколу только 9% россиян.

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Первая любовь не ржавеет, или какой была ваша первая машина
{{material_124083}}В опросе приняли участие 5 000 человек. Из них 20% водителей сообщили, что первым автомобилем в их жизни стала Lada, 13% участников выбрали BMW, а 9% опрошенных – Audi. Четвертое и пятое места разделили между собой Toyota и «Москвич», им досталось по 6%. В целом, более 70% водителей признались, что выбрали в качестве первого автомобиля иномарку. 57% участников исследования предпочли купить новую машину, а не подержанную. Тех, кто выбрал автомобиль в возрасте 3 – 5 лет набралось 18%. Только 11% начинающих водителей рискнули купить машину старше 10 лет.Примерно в половине случаев (47%) цена первого автомобиля не превышала 500 тысяч рублей. Еще 20% водителей сообщили, что машина стоила более 1,5 млн рублей. А четверть всех опрошенных призналась, что получили первый автомобиль в подарок. При этом вполне закономерно, что женщинам машины дарили чаще, чем мужчинам.В качестве первого автомобиля люди чаще выбирали седаны (33%), а также машины с «механикой» (60%). Каждый второй (47%) российский водитель впервые сел за руль в возрасте 18 – 20 лет. После 30 лет отважились пойти в автошколу только 9% россиян.
2018-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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