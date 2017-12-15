Первая модель Polestar доступна для заказа
Всего на свет будет появляться не более 500 таких машин ежегодно. Сборку новинки наладят в середине 2019 года на заводе в Китае, строительство которого началось в ноябре. Это будет самый экологически чистый автомобильный завод в КНР.
Polestar 1 представляет собой 600-сильное 2-дверное купе с гибридной силовой установкой. В состав «начинки» входят 2-литровый бензиновый турбомотор и 2 электромотора. На чистой электрической тяге автомобиль способен проехать до 150 км.
Купе Gran Tourer получило посадочную формулу 2+2. Автомобиль построен на платформе (SPA) Volvo, при этом в компании подчеркнули, что примерно на 50% это совершенно новый автомобиль, разработанный инженерами Polestar. Также спорткар получил новую технологию постоянно контролируемой электронной подвески Ohlins (CESi).
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