15 декабря 2017, 12:14

Первая модель Polestar доступна для заказа

Бывшее придворное тюнинг-ателье Volvo, а ныне самостоятельная компания – Polestar – начала прием заказов на свою первую модель. Речь идет о гибридном купе стоимостью от 160 тыс. долларов.
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  Первая модель Polestar доступна для заказа Volvo Первая модель Polestar доступна для заказа Volvo Первая модель Polestar доступна для заказа Volvo Первая модель Polestar доступна для заказа Volvo Первая модель Polestar доступна для заказа
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фото
  

Всего на свет будет появляться не более 500 таких машин ежегодно. Сборку новинки наладят в середине 2019 года на заводе в Китае, строительство которого началось в ноябре. Это будет самый экологически чистый автомобильный завод в КНР.

Polestar 1 представляет собой 600-сильное 2-дверное купе с гибридной силовой установкой. В состав «начинки» входят 2-литровый бензиновый турбомотор и 2 электромотора.  На чистой электрической тяге автомобиль способен проехать до 150 км.

Купе Gran Tourer получило посадочную формулу 2+2. Автомобиль построен на платформе (SPA) Volvo, при этом в компании подчеркнули, что примерно на 50% это совершенно новый автомобиль, разработанный инженерами Polestar. Также спорткар получил новую технологию постоянно контролируемой электронной подвески Ohlins (CESi).

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Первая модель Polestar доступна для заказа
Всего на свет будет появляться не более 500 таких машин ежегодно. Сборку новинки наладят в середине 2019 года на заводе в Китае, строительство которого началось в ноябре. Это будет самый экологически чистый автомобильный завод в КНР. Polestar 1 представляет собой 600-сильное 2-дверное купе с гибридной силовой установкой. В состав «начинки» входят 2-литровый бензиновый турбомотор и 2 электромотора.  На чистой электрической тяге автомобиль способен проехать до 150 км.Купе Gran Tourer получило посадочную формулу 2+2. Автомобиль построен на платформе (SPA) Volvo, при этом в компании подчеркнули, что примерно на 50% это совершенно новый автомобиль, разработанный инженерами Polestar. Также спорткар получил новую технологию постоянно контролируемой электронной подвески Ohlins (CESi).
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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