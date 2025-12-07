В сети обсуждают свежие кадры: как выглядит и что известно о возвращении легендарной марки

Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России

В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.

В автомобильном сообществе вновь разгорелись споры: в объективную камеру попал первый прототип новой «Волги». Кадры с автовоза быстро разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений. Модель, которую перевозили, сразу привлекла внимание — на колесных колпачках виден фирменный логотип, вот маркировка шин не указана. Это только подогрело интерес к новинке.

История возвращения «Волги» тянется уже несколько лет. После того как на рынок вышли автомобили под маркой «Москвич», разговоры о возрождении еще одного российский бренда стали звучать все громче. Ранее были опубликованы изображения выставочных версий Volga, которые на самом деле называются моделями Changan. Тогда проект не получил развития, и информация о нем исчезла из публичного поля.

В 2025 году ситуация изменилась. В этот раз речь идет о первом запуске производства. Прототип, замеченный на автовозе, уже не скрывается под плотной маскировкой. С кузова снята пленка, и теперь можно увидеть детали экстерьера. Перед нами — среднеразмерный кроссовер с современными линиями и узнаваемой эмблемой Волги на решетке радиатора.

По внешнему виду становится ясно: для новой «Волги» взят рестайлинговый Geely Atlas, который дебютировал в Китае весной 2025 года. В автомобиле переработана передняя часть, изменена подача, интерьер получил свежие решения. Техническая часть осталась прежней: под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, развивающий 200 л. с., в комплекте с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передачи с двумя сцеплениями.

Планы по производству пока не раскрыты полностью. Ранее обсуждалась возможность сборки на заводе «БелДжи», однако не исключено, что площадки будут распределены между разными предприятиями. Завод, где раньше выпускали Шкоду, долгое время простаивал, но теперь у него появился шанс на новую жизнь. Название модели держится в секрете, но скорее всего это будет именно «Волга» — автомобиль, который должен вернуть марке былую популярность.

Автолюбители с нетерпением ждут подробностей. Ожидается, что к концу 2025 года появится больше информации о комплектациях, ценах и дате начала продаж. Пока же остаётся только следить за новостями и обсуждать увиденное на свежих видео.