В сети обсуждают свежие кадры: как выглядит и что известно о возвращении легендарной марки

7 декабря 2025, 10:38
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.
В автомобильном сообществе вновь разгорелись споры: в объективную камеру попал первый прототип новой «Волги». Кадры с автовоза быстро разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений. Модель, которую перевозили, сразу привлекла внимание — на колесных колпачках виден фирменный логотип, вот маркировка шин не указана. Это только подогрело интерес к новинке.
История возвращения «Волги» тянется уже несколько лет. После того как на рынок вышли автомобили под маркой «Москвич», разговоры о возрождении еще одного российский бренда стали звучать все громче. Ранее были опубликованы изображения выставочных версий Volga, которые на самом деле называются моделями Changan. Тогда проект не получил развития, и информация о нем исчезла из публичного поля.
В 2025 году ситуация изменилась. В этот раз речь идет о первом запуске производства. Прототип, замеченный на автовозе, уже не скрывается под плотной маскировкой. С кузова снята пленка, и теперь можно увидеть детали экстерьера. Перед нами — среднеразмерный кроссовер с современными линиями и узнаваемой эмблемой Волги на решетке радиатора.
По внешнему виду становится ясно: для новой «Волги» взят рестайлинговый Geely Atlas, который дебютировал в Китае весной 2025 года. В автомобиле переработана передняя часть, изменена подача, интерьер получил свежие решения. Техническая часть осталась прежней: под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, развивающий 200 л. с., в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой передачи с двумя сцеплениями.
Планы по производству пока не раскрыты полностью. Ранее обсуждалась возможность сборки на заводе «БелДжи», однако не исключено, что площадки будут распределены между разными предприятиями. Завод, где раньше выпускали Шкоду, долгое время простаивал, но теперь у него появился шанс на новую жизнь. Название модели держится в секрете, но скорее всего это будет именно «Волга» — автомобиль, который должен вернуть марке былую популярность.
Автолюбители с нетерпением ждут подробностей. Ожидается, что к концу 2025 года появится больше информации о комплектациях, ценах и дате начала продаж. Пока же остаётся только следить за новостями и обсуждать увиденное на свежих видео.
Похожие материалы GAZ, Волга
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
07.12.2025, 14:43
Редкая история Ford Fairlane 1969 года: вдова механика продает уникальный экземпляр
Ford Fairlane 1969 года вновь появился на рынке. Машина долгое время находилась в одних руках. После смерти владельца авто перешло к его жене. Теперь автомобиль ищет нового заботливого хозяина. В чем его уникальность – читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.Читать далее
-
07.12.2025, 13:09
В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте
В России готовят большие перемены. Список запрещенных профессий пересмотрят. Женщинам откроют новые возможности. Изменения затронут ключевые отрасли. Узнайте, что ждет рынок труда.Читать далее
Похожие материалы GAZ, Волга
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
07.12.2025, 14:43
Редкая история Ford Fairlane 1969 года: вдова механика продает уникальный экземпляр
Ford Fairlane 1969 года вновь появился на рынке. Машина долгое время находилась в одних руках. После смерти владельца авто перешло к его жене. Теперь автомобиль ищет нового заботливого хозяина. В чем его уникальность – читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.Читать далее
-
07.12.2025, 13:09
В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте
В России готовят большие перемены. Список запрещенных профессий пересмотрят. Женщинам откроют новые возможности. Изменения затронут ключевые отрасли. Узнайте, что ждет рынок труда.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве