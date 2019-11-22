22 ноября 2019, 19:18
Первая партия китайских подержанных машин прибыла в Петербург
- 109
- 0
На петербургской таможне скопилось несколько сотен подержанных машин из Китая. У всех них возникли трудности с оформлением необходимых документов. Главным препятствием для получения сертификата безопасности стало отсутствие кнопки ЭРА-ГЛОНАСС.
Ранее мы писали
Китайские власти официально разрешили экспортировать из страны автомобили с пробегом. Таким образом, правительство ...Читать далее
Как выяснилось сейчас, часть подержанных автомобилей из Китая добрались и до Петербурга. Среди них есть как машины, отправленные в адрес российских фирм, так и машины, приобретенные частными покупателями. Однако покинуть таможенный склад автомобили не могут. Процесс их растаможки затянулся на неопределенное время. Получить необходимые документы и свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) они не могут без соблюдения ряда условий. Например, не исключено, что моторы «бэушных» китайских машин не соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Кроме того, в автомобилях отсутствует система ЭРА-ГЛОНАСС.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Карен Добрый день! Спасибо за Ваш отзыв, обратная связь наших клиентов помогает нам становиться лучше. В нашем дилерском центре все автомобили проходят стандартную оценку, цена озвучивается в соответствии с состоянием автомобиля. Мы всегда стараемся предложить максимально высокую цену ...
Все это можно сделать недорого в авто сервисе Точка GM Cadillac, оборудование там самое современное и специалисты все высококвалифицированные. Ремонт делают качественно, четко соблюдая все технологии, используют в работе только качественные расходники. Пока идет ремонт можно подождать в комфортном зале ...
Не весь модельный ряд в наличии. Представлены только внедорожники-кроссоверы, а обычных легковушек, каких у Черри в достатке, нет. Менеджер на наши слова развел руками, доставку под заказ не предложил. Наверное, им это невыгодно. Обслуживание на тройку. Когда мы пришли, менеджер сидел в телефоне, на ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве