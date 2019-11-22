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22 ноября 2019, 19:18

Первая партия китайских подержанных машин прибыла в Петербург

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На петербургской таможне скопилось несколько сотен подержанных машин из Китая. У всех них возникли трудности с оформлением необходимых документов. Главным препятствием для получения сертификата безопасности стало отсутствие кнопки ЭРА-ГЛОНАСС.
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Китайские власти официально разрешили экспортировать из страны автомобили с пробегом. Таким образом, правительство ...
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Из осведомленного источника в администрации Санкт-Петербурга журналисты drom.ru узнали о том, что на таможенных складах застряли сотни подержанных автомобилей из Китая. Весной власти Поднебесной официально разрешили экспортировать из страны автомобили с пробегом. Таким образом, планировалось подстегнуть на местном рынке темпы продаж новых машин. Первую партию из 300 автомобилей отправили на экспорт в июле, с тех пор больше никакой информации о поставках не было. Ожидалось, что пунктом назначения в России может стать порт Владивостока.

Как выяснилось сейчас, часть подержанных автомобилей из Китая добрались и до Петербурга. Среди них есть как машины, отправленные в адрес российских фирм, так и машины, приобретенные частными покупателями. Однако покинуть таможенный склад автомобили не могут. Процесс их растаможки затянулся на неопределенное время. Получить необходимые документы и свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) они не могут без соблюдения ряда условий. Например, не исключено, что моторы «бэушных» китайских машин не соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Кроме того, в автомобилях отсутствует система ЭРА-ГЛОНАСС.

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Первая партия китайских подержанных машин прибыла в Петербург
{{material_126476}}Из осведомленного источника в администрации Санкт-Петербурга журналисты drom.ru узнали о том, что на таможенных складах застряли сотни подержанных автомобилей из Китая. Весной власти Поднебесной официально разрешили экспортировать из страны автомобили с пробегом. Таким образом, планировалось подстегнуть на местном рынке темпы продаж новых машин. Первую партию из 300 автомобилей отправили на экспорт в июле, с тех пор больше никакой информации о поставках не было. Ожидалось, что пунктом назначения в России может стать порт Владивостока.Как выяснилось сейчас, часть подержанных автомобилей из Китая добрались и до Петербурга. Среди них есть как машины, отправленные в адрес российских фирм, так и машины, приобретенные частными покупателями. Однако покинуть таможенный склад автомобили не могут. Процесс их растаможки затянулся на неопределенное время. Получить необходимые документы и свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) они не могут без соблюдения ряда условий. Например, не исключено, что моторы «бэушных» китайских машин не соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Кроме того, в автомобилях отсутствует система ЭРА-ГЛОНАСС.
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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