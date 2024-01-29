Первая партия очень злых рамных внедорожников M-Hero прибыла в Россию
Фото: quto.ru
Фото: mhero.su
Фото: mhero.su
Фото: mhero.su
Фото: mhero.su
Фото: mhero.su
Солидный M-Hero достигает 5 066 мм в длину, 1 934 мм в ширину и 2 080 мм в высоту. Полная масса превосходит стандартные для легковушек 3,5 тонны: у гибрида она составляет 3 740 килограммов, а у электрокара – 3 800 килограммов. Мощность силовой установки тоже приличная. В первом случае двигатель внутреннего сгорания только подзаряжает тяговую батарею и увеличивает запас хода до 750 километров (WLTP), а три электромотора развивают сообща 816 л.с. и 1050 Нм пикового крутящего момента.
Полностью электрическая версия M-Hero выдает 1088 л.с. и свыше 1600 Нм тяги, может проехать без подзарядки до 450 километров и разогнаться с места до первой «сотни» за 4,2 секунды. Цены официально не объявлены, но дилеры говорят, что внедорожник будет стоить не менее 18 млн рублей.
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На российский рынок готовится выйти брутальный китайский внедорожник Dongfeng. 5-метровые Mengshi M-Hero сейчас проходят процедуру сертификации и скоро получат Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).Читать далее
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01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
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01.02.2024, 12:31
Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта
С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
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01.02.2024, 07:45
Какие изменения ждут российских водителей с 1 февраля 2024 года
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. В сравнении с этим, в феврале ожидается относительное затишье.Читать далее
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