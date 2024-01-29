Первая партия очень злых рамных внедорожников M-Hero прибыла в Россию

Дистрибьютором нового бренда в нашей стране выступает липецкая компания «Моторинвест». Автомобили будут продавать через сеть официальных дилеров родственной марки Voyah в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владимире, Красноярске, Ярославле, Челябинске, Тольятти, Казани, Самаре и Ижевске. Покупателям предложат и гибридную, и полностью электрическую версию внедорожника, выяснили журналисты Quto

Солидный M-Hero достигает 5 066 мм в длину, 1 934 мм в ширину и 2 080 мм в высоту. Полная масса превосходит стандартные для легковушек 3,5 тонны: у гибрида она составляет 3 740 килограммов, а у электрокара – 3 800 килограммов. Мощность силовой установки тоже приличная. В первом случае двигатель внутреннего сгорания только подзаряжает тяговую батарею и увеличивает запас хода до 750 километров (WLTP), а три электромотора развивают сообща 816 л.с. и 1050 Нм пикового крутящего момента.

Фото: mhero.su

Полностью электрическая версия M-Hero выдает 1088 л.с. и свыше 1600 Нм тяги, может проехать без подзарядки до 450 километров и разогнаться с места до первой «сотни» за 4,2 секунды. Цены официально не объявлены, но дилеры говорят, что внедорожник будет стоить не менее 18 млн рублей.

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