24 сентября 2019, 16:19
Первая партия УАЗ «Патриот» с «автоматом» вернулась на завод
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Накануне в прессе появились сообщения о том, что первая партия «Патриотов» с автоматической коробкой передач вернулась на Ульяновский автозавод из-за дефекта коленвала. Пресс-служба УАЗа официально опровергла эту информацию.
Фото: УАЗ
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Ранее порталу Auto.mail.ru стало известно, что на модернизированном 2,7-литровом двигателе ZMZ Pro, в паре с которым работает автоматическая коробка передач, «массово проворачивает вкладыши коленчатого вала». В связи с этим, УАЗ якобы спешно отозвал обратно всю первую партию «Патриотов», отгруженных дилерам. Сегодня представитель Ульяновского автозавода заверил, что продажи внедорожников «Патриот» с автоматической трансмиссией начнутся в октябре и дилеры получат автомобили «без каких-либо дефектов».
Новая модификация УАЗ «Патриот» с «автоматом» была представлена в конце июля 2019 года. Одновременно внедорожники отправились на народный тест-драйв, в ходе которого за две недели проехали в общей сложности более 10 000 километров и сделали остановки в 7 городах страны. Несмотря на то, что продажи стартуют только в следующем месяце, цены уже известны. Внедорожник с АКПП доступен в четырех комплектациях по цене от 1 034 000 до 1 298 000 рублей.
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