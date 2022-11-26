Первая партия вьетнамских кроссоверов поплыла в Америку

Специально в честь отгрузки во Вьетнаме была проведена пышная церемония, поскольку в жизни местного автопроизводителя это стало большим событием. Вслед за этим в начале следующего года на экспортные рынки отправятся первые партии второй модели - VF 9.

Ранее мы писали Неизвестный вьетнамский автоконцерн пытается побороться с Tesla на рынке США Почти никому неизвестный автопроизводитель VinFast, который появился на свет всего несколько лет назад во ... Читать далее

Автопроизводитель информирует, что американский рынок не единственный, куда VinFast намерен экспортировать свои машины – уже заявлены такие рынки, как Канада и Европа. Туда VinFast V8 поплывут морем в 2023 году.

Машины погрузили на борт транспортного судна «Silver Queen» в порту Хай-Пханг. Ожидается, что путешествие через Тихий океан займет порядка 20 дней, значит, в Калифорнию паром прибудет предположительно 15 декабря, а первые клиенты в США могут рассчитывать на поставки до конца 2022 года.

По подписке американцы уже забронировали более чем 2500 электрокаров.

На внутреннем рынке Вьетнама компания VinFast передала клиентам первые автомобили еще в сентябре. На европейском рынке VinFast уже предлагает зарезервировать машины и, как сообщалось выше, продажи здесь начнутся в начале 2023 года с модели VF8. При этом до конца текущего года VinFast планирует открыть более 50 шоу-румов во Франции, Германии и Нидерландах.

Ожидается, что экспортные поставки крупного электрического вседорожника VF9 начнутся в первом квартале 2023 года.

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