Почему кроссовер Geely Atlas стал основой для возрождения бренда «Волга» и какие подводные камни могут ждать проект

В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства

Впервые без маскировки показали кроссовер Volga, который оказался переработанной версией Geely Atlas. Почему это событие может изменить рынок и что известно о технических характеристиках - в нашем материале.

Появление первого кроссовера под маркой Volga стало настоящей сенсацией для российского автомобильного рынка. Автомобиль, который еще недавно был окутан тайной, теперь предстал перед публикой без камуфляжа. После его дебюта сразу стало ясно: под новым брендом скрывается хорошо знакомый Geely Atlas, но с доработанным внешним обликом и новым именем.

Интрига вокруг возрождения Volga держалась долго. Изначально предполагалось, что партнером проекта станет Changan, однако в итоге выбор пал на Geely. Это решение стало неожиданным для многих, ведь китайский автогигант уже давно закрепился на российском рынке, а теперь модель Geely Atlas легла в основу новой Volga.

Стоит отметить, что речь идет не о стандартной версии Atlas, которую можно встретить в российских автосалонах, а о модернизированной модификации, известной в Китае как Boyue L или Atlas L. Внешне автомобиль получил ряд изменений: переработанные бамперы, иную решетку радиатора и фирменные шильдики Volga. Однако в профиль и по пропорциям кузова легко угадывается китайский «донор».

Техническая часть, по всей видимости, также не претерпела радикальных изменений. Ожидается, что под капотом будут доступны два турбированных бензиновых двигателя: 1,5-литровый мощностью 181 л. с. и 2,0-литровый на 218 л. с. Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а привод - исключительно передний. Такой набор характеристик уже хорошо знаком российским автолюбителям по моделям Geely, что может сыграть на руку новинке в плане надежности и обслуживания.

Появление Volga на базе Geely Atlas - не просто очередной ребрендинг. Это попытка вернуть легендарное имя на рынке, используя современные технологии и проверенные решения. Для многих поклонников отечественного автопрома это событие стало поводом для обсуждений: одни видят в этом шанс на возрождение бренда, другие - очередной пример адаптации зарубежных моделей под российские реалии.

В любом случае, запуск нового кроссовера Volga может стать важным этапом для всей отрасли. Если проект окажется успешным, не исключено, что в будущем под этой маркой появятся и другие модели, возможно, уже с более глубокой локализацией и собственными техническими решениями. Пока же остается следить за развитием событий и ждать официального старта продаж, который, судя по всему, не за горами.

Выпуск автомобилей китайской компании Geely под историческим российским брендом Volga будет налажен на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Этот проект является частью масштабной стратегии по замещению ушедших с рынка брендов и использованию простаивающих промышленных мощностей. Он сочетает в себе китайские технологии, российский производственный актив и ностальгический бренд с высоким уровнем узнаваемости.