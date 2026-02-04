Почему кроссовер Geely Atlas стал основой для возрождения бренда «Волга» и какие подводные камни могут ждать проект

4 февраля 2026, 16:16
В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства
В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства
Впервые без маскировки показали кроссовер Volga, который оказался переработанной версией Geely Atlas. Почему это событие может изменить рынок и что известно о технических характеристиках - в нашем материале.
Появление первого кроссовера под маркой Volga стало настоящей сенсацией для российского автомобильного рынка. Автомобиль, который еще недавно был окутан тайной, теперь предстал перед публикой без камуфляжа. После его дебюта сразу стало ясно: под новым брендом скрывается хорошо знакомый Geely Atlas, но с доработанным внешним обликом и новым именем.
Интрига вокруг возрождения Volga держалась долго. Изначально предполагалось, что партнером проекта станет Changan, однако в итоге выбор пал на Geely. Это решение стало неожиданным для многих, ведь китайский автогигант уже давно закрепился на российском рынке, а теперь модель Geely Atlas легла в основу новой Volga.
Стоит отметить, что речь идет не о стандартной версии Atlas, которую можно встретить в российских автосалонах, а о модернизированной модификации, известной в Китае как Boyue L или Atlas L. Внешне автомобиль получил ряд изменений: переработанные бамперы, иную решетку радиатора и фирменные шильдики Volga. Однако в профиль и по пропорциям кузова легко угадывается китайский «донор».
Техническая часть, по всей видимости, также не претерпела радикальных изменений. Ожидается, что под капотом будут доступны два турбированных бензиновых двигателя: 1,5-литровый мощностью 181 л. с. и 2,0-литровый на 218 л. с. Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а привод - исключительно передний. Такой набор характеристик уже хорошо знаком российским автолюбителям по моделям Geely, что может сыграть на руку новинке в плане надежности и обслуживания.
Появление Volga на базе Geely Atlas - не просто очередной ребрендинг. Это попытка вернуть легендарное имя на рынке, используя современные технологии и проверенные решения. Для многих поклонников отечественного автопрома это событие стало поводом для обсуждений: одни видят в этом шанс на возрождение бренда, другие - очередной пример адаптации зарубежных моделей под российские реалии.
В любом случае, запуск нового кроссовера Volga может стать важным этапом для всей отрасли. Если проект окажется успешным, не исключено, что в будущем под этой маркой появятся и другие модели, возможно, уже с более глубокой локализацией и собственными техническими решениями. Пока же остается следить за развитием событий и ждать официального старта продаж, который, судя по всему, не за горами.
Выпуск автомобилей китайской компании Geely под историческим российским брендом Volga будет налажен на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Этот проект является частью масштабной стратегии по замещению ушедших с рынка брендов и использованию простаивающих промышленных мощностей. Он сочетает в себе китайские технологии, российский производственный актив и ностальгический бренд с высоким уровнем узнаваемости.
Похожие материалы Джили, Волга
-
02.02.2026, 14:57
Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России
Вышло исследование: Geely Atlas теперь доступен с передним приводом и новым 1,5-литровым мотором. Цена - от 3,45 млн рублей. Какие опции включены, чем отличается комплектация и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
21.01.2026, 00:37
Пять популярных китайских кроссоверов внезапно исчезли с российского рынка в 2026 году
В начале 2026 года автолюбителей ждал сюрприз. Сразу несколько известных китайских кроссоверов исчезли из продажи. Причины кроются в изменениях стратегий брендов. Какие модели ушли и что будет дальше - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
02.12.2025, 08:59
С какими проблемами столкнется владелец подержанного Geely Atlas
Geely Atlas очень популярен на вторичке. Но у него есть свои слабые места. Эксперты выявили частые поломки. Покупка может принести сюрпризы. Узнайте обо всех рисках заранее. Это поможет избежать лишних трат.Читать далее
-
20.11.2025, 15:49
Топ-5 китайских авто с максимальной остаточной стоимостью на российском рынке
Эксперты раскрыли неожиданные результаты по сохранности стоимости китайских машин. Лидеры рейтинга удивили даже скептиков. Какие модели оказались в топе и почему? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
22.10.2025, 13:58
Первый кроссовер новой Волги на базе Geely Atlas L показали в России до премьеры
В сети появилось видео, запечатлевшее новый кроссовер. Это первая модель возрожденной марки. Автомобиль оказался совсем не таким. Его ждали с другим партнером. Что же известно о новинке сейчас? Все подробности раскроются совсем скоро.Читать далее
-
04.02.2025, 11:32
В России резко подешевели кроссоверы Belgee
Вопреки ожиданиям, производители начинают постепенно снижать цены. В феврале кроссоверы белорусской марки Belgee скинули до 200 тысяч рублей. Стали дешевле и родственные им китайские кроссоверы Geely.Читать далее
Похожие материалы Джили, Волга
-
02.02.2026, 14:57
Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России
Вышло исследование: Geely Atlas теперь доступен с передним приводом и новым 1,5-литровым мотором. Цена - от 3,45 млн рублей. Какие опции включены, чем отличается комплектация и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
21.01.2026, 00:37
Пять популярных китайских кроссоверов внезапно исчезли с российского рынка в 2026 году
В начале 2026 года автолюбителей ждал сюрприз. Сразу несколько известных китайских кроссоверов исчезли из продажи. Причины кроются в изменениях стратегий брендов. Какие модели ушли и что будет дальше - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
02.12.2025, 08:59
С какими проблемами столкнется владелец подержанного Geely Atlas
Geely Atlas очень популярен на вторичке. Но у него есть свои слабые места. Эксперты выявили частые поломки. Покупка может принести сюрпризы. Узнайте обо всех рисках заранее. Это поможет избежать лишних трат.Читать далее
-
20.11.2025, 15:49
Топ-5 китайских авто с максимальной остаточной стоимостью на российском рынке
Эксперты раскрыли неожиданные результаты по сохранности стоимости китайских машин. Лидеры рейтинга удивили даже скептиков. Какие модели оказались в топе и почему? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
22.10.2025, 13:58
Первый кроссовер новой Волги на базе Geely Atlas L показали в России до премьеры
В сети появилось видео, запечатлевшее новый кроссовер. Это первая модель возрожденной марки. Автомобиль оказался совсем не таким. Его ждали с другим партнером. Что же известно о новинке сейчас? Все подробности раскроются совсем скоро.Читать далее
-
04.02.2025, 11:32
В России резко подешевели кроссоверы Belgee
Вопреки ожиданиям, производители начинают постепенно снижать цены. В феврале кроссоверы белорусской марки Belgee скинули до 200 тысяч рублей. Стали дешевле и родственные им китайские кроссоверы Geely.Читать далее