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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 08:29

Первое поколение Renault Duster: почему этот кроссовер ценят на вторичном рынке

Первое поколение Renault Duster: почему этот кроссовер ценят на вторичном рынке

Надёжность против комфорта: какое поколение Renault Duster прослужит дольше и не разорит на обслуживании

Первое поколение Renault Duster: почему этот кроссовер ценят на вторичном рынке

Эксперты выделили Renault Duster первого поколения как наиболее выносливый вариант для российских дорог. В условиях роста цен на новые авто важно знать, какие версии Duster способны выдерживать суровую эксплуатацию и не требуют частого ремонта.

Эксперты выделили Renault Duster первого поколения как наиболее выносливый вариант для российских дорог. В условиях роста цен на новые авто важно знать, какие версии Duster способны выдерживать суровую эксплуатацию и не требуют частого ремонта.

В условиях, когда стоимость новых автомобилей продолжает расти, интерес к подержанным кроссоверам не ослабевает. Renault Duster давно закрепился в России как практичный и выносливый автомобиль, но не все его поколения одинаково хорошо соответствуют тяжелым дорожным условиям и ограниченному бюджету на обслуживание.

По мнению специалистов, именно первое поколение Renault Duster, выпускавшееся с 2010 по 2015 годы, заслуживает особого внимания. Эта версия, построенная на платформе B0, раскрывает свою простоту и надежность. Минимальный объем электроники и проверенные агрегаты позволяют автомобилю выдерживать суровые российские дороги и климат.

Главное достоинство первого Duster’а — его подвеска. Она легко справляется с ямами, ухабами и бездорожьем, а высокий клиренс дает возможность уверенно передвигаться там, где другие кроссоверы рискуют застрять. Атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, а также дизель 1,5 dCi при обычном обслуживании способны проходить более 300 тысяч километров. Механическая коробка передач также считается одной из самых надежных, особенно в версии с полным приводом.

Однако у первого поколения есть и свои слабые стороны. Самое уязвимое место — антикоррозийная защита кузова. Ржавчина чаще всего появляется на порогах и в скрытых полостях, поэтому при покупке важно внимательно осматривать эти зоны. Четырехступенчатый автомат не отличается надежностью: он обычно требует серьезного ремонта после 200 тысяч километров и склонен к перегреву.

Интерьер первого Duster’а прост: жесткий пластик, средняя шумоизоляция и минимум опций. Со временем в электронике могут появиться скрипы и мелкие сбои, но для большинства покупателей, ориентированных на надежность, это не критично. Второе поколение Duster’а стало заметно современнее: улучшилась шумоизоляция, появились новые опции и расширился выбор моторов. Однако за комфорт пришлось заплатить снижением ремонтопригодности и появлением более сложных турбированных двигателей, требующих тщательного обслуживания.

Если приоритеты — простота, выносливость и минимальные затраты на обслуживание, то Renault Duster первого поколения остается эталоном среди кроссоверов на российском вторичном рынке. Для сравнения: многие конкуренты в этом сегменте либо дороже в обслуживании, либо менее устойчивы к суровым условиям эксплуатации. Важно помнить, что регулярное техническое обслуживание и внимательный осмотр кузова помогают продлить срок службы автомобиля и избежать крупных расходов.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), Dacia Duster (500 000 Р)
Упомянутые марки: Renault, Dacia
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