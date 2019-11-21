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21 ноября 2019, 12:09

Первое «живое» фото обновленного интерьера Lada 4x4

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Фото: vk.com/rcinews
В Сети появилась фотография обновленного интерьера серийного внедорожника Lada 4×4. Автомобиль получил новую переднюю панель с иной комбинацией приборов и пересмотренной центральной консолью.
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Фотографию обновленного салона Lada 4x4 опубликовал один из участников группы RCI News «ВКонтакте». Внедорожник обзавелся новой панелью приборов и полностью переделанной центральной консолью. Воздуховоды стали крупнее, появились три круглых регулятора температуры, скорости и направления обдува. Еще один важный момент – подстаканники теперь расположены продольно. Раньше левый держатель мог перекрываться рычагом «понижайки».

Судя по всему, на фото запечатлена Lada 4×4 в самой начальной комплектации. Например, у версии Urban уже есть электропривод и обогрев боковых зеркал, а также новый руль. Судя по комментариям участников группы, именно старый руль больше всего режет глаз в обновленном интерьере.

Ранее было анонсировано, что кроме новой передней панели Lada 4×4 получит более комфортные кресла, три подголовника для заднего дивана, новые уплотнители, модернизированный кондиционер и современный отопитель салона с электронным управлением. На смену натяжному потолку придет формованный с плафоном и блоком ЭРА-ГЛОНАСС, как в большинстве современных автомобилей. Внешние отличия сведутся к новому переднему бамперу со встроенными «противотуманками» и штатной антенне на крыше.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
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Илья
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Первое «живое» фото обновленного интерьера Lada 4x4
{{material_128148}}Фотографию обновленного салона Lada 4x4 опубликовал один из участников группы RCI News «ВКонтакте». Внедорожник обзавелся новой панелью приборов и полностью переделанной центральной консолью. Воздуховоды стали крупнее, появились три круглых регулятора температуры, скорости и направления обдува. Еще один важный момент – подстаканники теперь расположены продольно. Раньше левый держатель мог перекрываться рычагом «понижайки».Судя по всему, на фото запечатлена Lada 4×4 в самой начальной комплектации. Например, у версии Urban уже есть электропривод и обогрев боковых зеркал, а также новый руль. Судя по комментариям участников группы, именно старый руль больше всего режет глаз в обновленном интерьере.Ранее было анонсировано, что кроме новой передней панели Lada 4×4 получит более комфортные кресла, три подголовника для заднего дивана, новые уплотнители, модернизированный кондиционер и современный отопитель салона с электронным управлением. На смену натяжному потолку придет формованный с плафоном и блоком ЭРА-ГЛОНАСС, как в большинстве современных автомобилей. Внешние отличия сведутся к новому переднему бамперу со встроенными «противотуманками» и штатной антенне на крыше.
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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