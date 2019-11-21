21 ноября 2019, 12:09
Первое «живое» фото обновленного интерьера Lada 4x4
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Фото: vk.com/rcinews
В Сети появилась фотография обновленного интерьера серийного внедорожника Lada 4×4. Автомобиль получил новую переднюю панель с иной комбинацией приборов и пересмотренной центральной консолью.
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Судя по всему, на фото запечатлена Lada 4×4 в самой начальной комплектации. Например, у версии Urban уже есть электропривод и обогрев боковых зеркал, а также новый руль. Судя по комментариям участников группы, именно старый руль больше всего режет глаз в обновленном интерьере.
Ранее было анонсировано, что кроме новой передней панели Lada 4×4 получит более комфортные кресла, три подголовника для заднего дивана, новые уплотнители, модернизированный кондиционер и современный отопитель салона с электронным управлением. На смену натяжному потолку придет формованный с плафоном и блоком ЭРА-ГЛОНАСС, как в большинстве современных автомобилей. Внешние отличия сведутся к новому переднему бамперу со встроенными «противотуманками» и штатной антенне на крыше.
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