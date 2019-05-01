1 мая 2019, 22:41

Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву

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То, что сегодня творилось на выезде из Санкт-Петербурга в сторону Москвы, можно охарактеризовать своеобразной репетицией той транспортной лавины, которая ежегодно накрывает ведущую к морю трассу «Дон» в летние каникулы.
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву

Suzuki SX4 S-Cross
От 1.6 л, 117 л.с
Новый от 955 000 до 1 195 000 Р
Пробки были везде и всюду, что называется, по поводу и без него. На дорогу в 100 км нам потребовалось целых 2,5 часа. Это на 30-40 минут больше, чем обычно уходит на покрытие расстояния от города на Неве до Великого Новгорода (180 км).

Причина понятна: трудящемуся народу подарили целых 5 выходных дней, и многие из нас решили использовать их по назначению. Одни отправились на грядки, загрузив багажники разного рода скарбом и саженцами, вторые прикинулись автотуристами и покатили куда глаза глядят.  

К чему привел этот транспортный муравейник, угадать несложно: закипевшие «ГАЗели», парочка аварий да нескончаемые очереди на заправках вдоль М-10. Вкусив все плоды утреннего «автомучения», лично я пожалел, что стартовал из дома в 7 утра, а не в пять или, скажем, в четыре.

В Мясном Бору, откуда начинается высокоскоростная магистраль М-11, посчастливилось быть лишь в начале 12-го. Итого: на чистых 158 км дороги «Россия» от СПб до развилки с платной трассой ушло 4 (!) часа. Уточню: личный антирекорд, будь он…

Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву

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Ложкой меда в бочке дегтя (ничего, вроде, не перепутал?) стало решение изначально заправиться до полного бака и взять в «довесок» канистру бензина. Когда в Спасской Полисти проезжал мимо «газпромовской» АЗС, понял, что все сделал правильно. Хвост на заправку начинался за несколько сотен метров до «раздачи топлива». Не могу даже представить, сколько коллеги-водители потратили времени на этот простой.

М-11 как новенькая

Пункт взимания платы (ПВП) при въезде на М-11 порадовал свободными «воротами» и наличием вожделенного туалета. Шлагбаум резво откликнулся на считывание сигнала с транспондера и через пять минут отдыха мы уже гнали по скоростной и свободной от транспорта трассе.

За без малого год эксплуатации магистраль выглядит практически как новая: ровный, без намека на колейность асфальт, хорошо просматриваемая разметка, чистые стальные отбойники, ярко светящиеся электронные информационные табло… Недочет лишь один – в некоторых местах полно песка в «сердцевине» проезжей части, из-за чего образуются пыльные вихри.

Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву

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На ленте длиной 341 км удалось насчитать аж 14 зон придорожного отдыха (это только в одном направлении). Все они были «оккупированы» автотуристами. На многих из них работает сотовая связь и мобильный Интернет, правда, не всегда быстрый. С заправками, естественно, хуже. И намного. Это и по сей день ахиллесова пята новой магистрали. Контейнерные АЗС мы обнаружили на 68 км, 145 км, 222 км и 292 км, причем с обеих сторон дороги. Очереди мощнейшие.

Порадовало другое: строятся полноценные автозаправочные комплексы – в частности, «Лукойл» (126 км) и «Роснефть» (292 км), опять же с обеих сторон. Это значит, что анонсированные недавно «Автодором» планы по вводу в эксплуатацию аналогичных АЗК успешно реализуются, следовательно, к осени автомобилисты смогут рассчитывать не столько на свои силы (вспомним про мою канистру в багажнике), сколько на нормальный человеческий сервис.

Про литры и «электронные» деньги

К счастью, ни одной аварии на 341-километровом участке не оказалось. Видел лишь пару электронных предупреждений о стоящих на магистрали автомобилях, и, пожалуй, все. А вот разорванные грузовые шины, наверное, не в счет. Их, видимо, еще не успели убрать с обочины.

Скрупулезно следил за показаниями расхода «95-го», и они, честно говоря, порадовали. На «России», даже с учетом нескончаемых пробок, 117-сильный Suzuki SX4 New «поедал», в среднем, 5,9-6 л/100 км. Это при средней скорости 44 км/ч.

Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
На М-11 скорость варьировалась от 120 до 150 км/ч. При таком педалировании из бака утекало от 6,7 до 7,1 л/100 км. Так что, залитого еще дома "под завязку" хватило до самой матушки Твери. И канистра при этом осталась нетронутой.

Относительно стоимости проезда по платному участку от Мясного Бора до Твери вышло все как нельзя оптимально. Вместо 770 «живых» рублей через кассу по транспондеру получилось всего 462 целковых. Столько же заплачу за обратный путь.

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Иван Братуха
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (4)
Дамирка Шабаев02.05.2019 12:17
Дорога новая действительно хорошая, а вот машина не очень. Слабый движок. С зади трясёт. Маленькая. Я езжу на дастере. Подвеска куда приятнее. Автомат хоть и старый, но безпроблемный.И двигло 135 сил на 92 бензине.А на 98 так вообще самолёт! Прежде чем покупать, попробуйте тест драйв.
Олег02.05.2019 12:35
Пробка В Мясном Бору из-за дальнобойщиков, которые любят там есть и ночевать. Из-за их маневров скорость при проезде деревни падает до 30-ти км/ ч, поэтому пробки, особенно в выходные дни. Ну и обочечники...
Дмитрий03.05.2019 16:39
Любопытно, что это за машина, которой требуется "несколько дополнительных канистр"? Любой или почти любой совреиенный автомобиль пройдет М10 на одной заправке. и таки да- перед такой дорогой автомобиль должен быть подготовлен перед выездом, в том числе заправлен.
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Отзывы по теме
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Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Евгений
Тест Suzuki New SX4: движение кроссом
На такой вопрос вам никто не ответит :) Покупайте более мощный аккумулятор сами, делов-то.
Farion
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Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
{{model_v2_no_show_3305}} Пробки были везде и всюду, что называется, по поводу и без него. На дорогу в 100 км нам потребовалось целых 2,5 часа. Это на 30-40 минут больше, чем обычно уходит на покрытие расстояния от города на Неве до Великого Новгорода (180 км).Причина понятна: трудящемуся народу подарили целых 5 выходных дней, и многие из нас решили использовать их по назначению. Одни отправились на грядки, загрузив багажники разного рода скарбом и саженцами, вторые прикинулись автотуристами и покатили куда глаза глядят.   К чему привел этот транспортный муравейник, угадать несложно: закипевшие «ГАЗели», парочка аварий да нескончаемые очереди на заправках вдоль М-10. Вкусив все плоды утреннего «автомучения», лично я пожалел, что стартовал из дома в 7 утра, а не в пять или, скажем, в четыре. В Мясном Бору, откуда начинается высокоскоростная магистраль М-11, посчастливилось быть лишь в начале 12-го. Итого: на чистых 158 км дороги «Россия» от СПб до развилки с платной трассой ушло 4 (!) часа. Уточню: личный антирекорд, будь он… {{gallery_1500}} {{material_102327}} Ложкой меда в бочке дегтя (ничего, вроде, не перепутал?) стало решение изначально заправиться до полного бака и взять в «довесок» канистру бензина. Когда в Спасской Полисти проезжал мимо «газпромовской» АЗС, понял, что все сделал правильно. Хвост на заправку начинался за несколько сотен метров до «раздачи топлива». Не могу даже представить, сколько коллеги-водители потратили времени на этот простой. М-11 как новенькаяПункт взимания платы (ПВП) при въезде на М-11 порадовал свободными «воротами» и наличием вожделенного туалета. Шлагбаум резво откликнулся на считывание сигнала с транспондера и через пять минут отдыха мы уже гнали по скоростной и свободной от транспорта трассе. За без малого год эксплуатации магистраль выглядит практически как новая: ровный, без намека на колейность асфальт, хорошо просматриваемая разметка, чистые стальные отбойники, ярко светящиеся электронные информационные табло… Недочет лишь один – в некоторых местах полно песка в «сердцевине» проезжей части, из-за чего образуются пыльные вихри. {{gallery_1499}} {{material_125552}} На ленте длиной 341 км удалось насчитать аж 14 зон придорожного отдыха (это только в одном направлении). Все они были «оккупированы» автотуристами. На многих из них работает сотовая связь и мобильный Интернет, правда, не всегда быстрый. С заправками, естественно, хуже. И намного. Это и по сей день ахиллесова пята новой магистрали. Контейнерные АЗС мы обнаружили на 68 км, 145 км, 222 км и 292 км, причем с обеих сторон дороги. Очереди мощнейшие. Порадовало другое: строятся полноценные автозаправочные комплексы – в частности, «Лукойл» (126 км) и «Роснефть» (292 км), опять же с обеих сторон. Это значит, что анонсированные недавно «Автодором» планы по вводу в эксплуатацию аналогичных АЗК успешно реализуются, следовательно, к осени автомобилисты смогут рассчитывать не столько на свои силы (вспомним про мою канистру в багажнике), сколько на нормальный человеческий сервис.Про литры и «электронные» деньгиК счастью, ни одной аварии на 341-километровом участке не оказалось. Видел лишь пару электронных предупреждений о стоящих на магистрали автомобилях, и, пожалуй, все. А вот разорванные грузовые шины, наверное, не в счет. Их, видимо, еще не успели убрать с обочины. Скрупулезно следил за показаниями расхода «95-го», и они, честно говоря, порадовали. На «России», даже с учетом нескончаемых пробок, 117-сильный Suzuki SX4 New «поедал», в среднем, 5,9-6 л/100 км. Это при средней скорости 44 км/ч. {{gallery_1501}} На М-11 скорость варьировалась от 120 до 150 км/ч. При таком педалировании из бака утекало от 6,7 до 7,1 л/100 км. Так что, залитого еще дома "под завязку" хватило до самой матушки Твери. И канистра при этом осталась нетронутой.Относительно стоимости проезда по платному участку от Мясного Бора до Твери вышло все как нельзя оптимально. Вместо 770 «живых» рублей через кассу по транспондеру получилось всего 462 целковых. Столько же заплачу за обратный путь.
2019-05-01
Автор: Иван Братуха
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