Первомайские мучения на пути из Петербурга в Москву
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Причина понятна: трудящемуся народу подарили целых 5 выходных дней, и многие из нас решили использовать их по назначению. Одни отправились на грядки, загрузив багажники разного рода скарбом и саженцами, вторые прикинулись автотуристами и покатили куда глаза глядят.
К чему привел этот транспортный муравейник, угадать несложно: закипевшие «ГАЗели», парочка аварий да нескончаемые очереди на заправках вдоль М-10. Вкусив все плоды утреннего «автомучения», лично я пожалел, что стартовал из дома в 7 утра, а не в пять или, скажем, в четыре.
В Мясном Бору, откуда начинается высокоскоростная магистраль М-11, посчастливилось быть лишь в начале 12-го. Итого: на чистых 158 км дороги «Россия» от СПб до развилки с платной трассой ушло 4 (!) часа. Уточню: личный антирекорд, будь он…
М-11 как новенькая
Пункт взимания платы (ПВП) при въезде на М-11 порадовал свободными «воротами» и наличием вожделенного туалета. Шлагбаум резво откликнулся на считывание сигнала с транспондера и через пять минут отдыха мы уже гнали по скоростной и свободной от транспорта трассе.
За без малого год эксплуатации магистраль выглядит практически как новая: ровный, без намека на колейность асфальт, хорошо просматриваемая разметка, чистые стальные отбойники, ярко светящиеся электронные информационные табло… Недочет лишь один – в некоторых местах полно песка в «сердцевине» проезжей части, из-за чего образуются пыльные вихри.
Порадовало другое: строятся полноценные автозаправочные комплексы – в частности, «Лукойл» (126 км) и «Роснефть» (292 км), опять же с обеих сторон. Это значит, что анонсированные недавно «Автодором» планы по вводу в эксплуатацию аналогичных АЗК успешно реализуются, следовательно, к осени автомобилисты смогут рассчитывать не столько на свои силы (вспомним про мою канистру в багажнике), сколько на нормальный человеческий сервис.
Про литры и «электронные» деньги
К счастью, ни одной аварии на 341-километровом участке не оказалось. Видел лишь пару электронных предупреждений о стоящих на магистрали автомобилях, и, пожалуй, все. А вот разорванные грузовые шины, наверное, не в счет. Их, видимо, еще не успели убрать с обочины.
Скрупулезно следил за показаниями расхода «95-го», и они, честно говоря, порадовали. На «России», даже с учетом нескончаемых пробок, 117-сильный Suzuki SX4 New «поедал», в среднем, 5,9-6 л/100 км. Это при средней скорости 44 км/ч.
Относительно стоимости проезда по платному участку от Мясного Бора до Твери вышло все как нельзя оптимально. Вместо 770 «живых» рублей через кассу по транспондеру получилось всего 462 целковых. Столько же заплачу за обратный путь.
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