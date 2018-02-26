26 февраля 2018, 10:35

Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca

В начале февраля Seat объявил о создании отдельного бренда, предназначенного для «заряженных» версий автомобилей. Сегодня Cupra представила свою первую модель, которой вопреки ожиданиям стал кроссовер Ateca. А вовсе не хэтчбек Ibiza, как предполагалось ранее.
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  Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca Seat Ateca Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca Seat Ateca Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca Seat Ateca Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca Seat Ateca Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca
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Базовый Seat Ateca построен на модульной фольксвагеновской платформе MQB. В техническом отношении его «братьями» являются Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq. Премьера кроссовера состоялась ровно два года назад на автосалоне в Женеве. Заряженную версию марки Cupra оснастили полным приводом 4Drive. Под капотом новинки расположился 300-сильный турбомотор объемом 2.0 литра, работающий в парк с 7-диапазонным «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Для Cupra Ateca предусмотрено 6 режимов движения, которые отличаются настройками двигателя, рулевого управления и шасси. Самый экстремальный из них назвали Cupra. От нуля до «сотни» кроссовер разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 245 км/ч.

Помимо медных логотипов Cupra кроссовер отличается бамперами, радиаторной решеткой с большим воздухозаборником, сдвоенными патрубками выпускной системы и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В салоне много замши и глянца, цифровая приборная панель и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Список стандартного оборудования включает систему кругового обзора, бесключевой доступ и беспроводную зарядку. В качестве опции доступен пакет Performance с тормозами Brembo, кожаными спортивными сиденьями и отделкой салона из углепластика.

Мировые продажи Cupra Ateca начнутся уже весной. Seat отобрал 260 дилерских центров, в шоу-румах которых выделят под автомобили нового бренда специальную зону. В ближайшее время компания представит еще две модели Cupra: Ibiza и гоночный TCR, построенный на базе хэтчбека Seat Leon TCR. Чуть позже модельный ряд марки пополнит компактный кроссовер Cupra Arona. К сожалению, в России продавать Seat и Cupra пока не собираются.
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca
{{material_122429}}Базовый Seat Ateca построен на модульной фольксвагеновской платформе MQB. В техническом отношении его «братьями» являются Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq. Премьера кроссовера состоялась ровно два года назад на автосалоне в Женеве. Заряженную версию марки Cupra оснастили полным приводом 4Drive. Под капотом новинки расположился 300-сильный турбомотор объемом 2.0 литра, работающий в парк с 7-диапазонным «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Для Cupra Ateca предусмотрено 6 режимов движения, которые отличаются настройками двигателя, рулевого управления и шасси. Самый экстремальный из них назвали Cupra. От нуля до «сотни» кроссовер разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 245 км/ч.Помимо медных логотипов Cupra кроссовер отличается бамперами, радиаторной решеткой с большим воздухозаборником, сдвоенными патрубками выпускной системы и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В салоне много замши и глянца, цифровая приборная панель и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Список стандартного оборудования включает систему кругового обзора, бесключевой доступ и беспроводную зарядку. В качестве опции доступен пакет Performance с тормозами Brembo, кожаными спортивными сиденьями и отделкой салона из углепластика.Мировые продажи Cupra Ateca начнутся уже весной. Seat отобрал 260 дилерских центров, в шоу-румах которых выделят под автомобили нового бренда специальную зону. В ближайшее время компания представит еще две модели Cupra: Ibiza и гоночный TCR, построенный на базе хэтчбека Seat Leon TCR. Чуть позже модельный ряд марки пополнит компактный кроссовер Cupra Arona. К сожалению, в России продавать Seat и Cupra пока не собираются.
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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