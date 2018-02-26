26 февраля 2018, 10:35
Первой моделью бренда Cupra стал кроссовер Ateca
В начале февраля Seat объявил о создании отдельного бренда, предназначенного для «заряженных» версий автомобилей. Сегодня Cupra представила свою первую модель, которой вопреки ожиданиям стал кроссовер Ateca. А вовсе не хэтчбек Ibiza, как предполагалось ранее.
Ранее мы писали
Компания Seat объявила о создании нового суббренда Cupra. До сих пор шильдик Cupra красовался только на «горячих» ...Читать далее
Помимо медных логотипов Cupra кроссовер отличается бамперами, радиаторной решеткой с большим воздухозаборником, сдвоенными патрубками выпускной системы и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В салоне много замши и глянца, цифровая приборная панель и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Список стандартного оборудования включает систему кругового обзора, бесключевой доступ и беспроводную зарядку. В качестве опции доступен пакет Performance с тормозами Brembo, кожаными спортивными сиденьями и отделкой салона из углепластика.
Мировые продажи Cupra Ateca начнутся уже весной. Seat отобрал 260 дилерских центров, в шоу-румах которых выделят под автомобили нового бренда специальную зону. В ближайшее время компания представит еще две модели Cupra: Ibiza и гоночный TCR, построенный на базе хэтчбека Seat Leon TCR. Чуть позже модельный ряд марки пополнит компактный кроссовер Cupra Arona. К сожалению, в России продавать Seat и Cupra пока не собираются.
Читайте по теме
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
SEAT в России: испанцы не сдаются
02.09.2014, 15:17
SEAT Ibiza отмечает 30-летний юбилей
24.04.2014, 16:07
Автоновинки 2014-го. Часть II
05.01.2014, 11:35
Первому «СЕАТу» исполнилось 60 лет
13.11.2013, 14:37
SEAT: творить доброе никогда не поздно
06.10.2013, 08:42
Читайте по теме
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
SEAT в России: испанцы не сдаются
02.09.2014, 15:17
SEAT Ibiza отмечает 30-летний юбилей
24.04.2014, 16:07
Автоновинки 2014-го. Часть II
05.01.2014, 11:35
Первому «СЕАТу» исполнилось 60 лет
13.11.2013, 14:37
SEAT: творить доброе никогда не поздно
06.10.2013, 08:42
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное