31 января 2018, 13:43

Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад

Трудно представить, но произошло это в конце января 1958 года. УАЗ-450 в Ульяновске характеризуют как «единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости». И это действительно так.
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  Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад УАЗ 3303 Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад УАЗ 3303 Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад УАЗ 3303 Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад
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УАЗ 3303
Выпускается с 1985 г.
Новый 599 000 Р
Компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей, цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее неплохой обзор, 2 ведущих моста, неприхотливость и надежность обеспечили 60-летнюю стабильную популярность модели, прежде всего, в условиях бездорожья. Сразу заявим, что «Буханка» состоит на «вооружении» Ульяновского автозавода и по сей день. Заводчане занесли автомобиль в «Классический коммерческий ряд» и реализует его по цене от 620 000 рублей за пассажирский вариант и от 609 000 рублей за грузопассажирскую модификацию (цены на спецверсии – особая песня).

Пилотные опытные образцы УАЗ-450 с различными вариантами кузова прошли заводские и межведомственные испытания на проходимость мостов по бездорожью и комфортабельность езды еще в 1957-м. Внедорожник пересек Каракумы, побывал на Памире и в Казахстане, а также в Оймяконе, который называют «полюсом холода». Испытания подтвердили, что полноприводные грузовики, невзирая ни на что, способны передвигаться в любых дорожных и климатических условиях. К сборке 4 000 грузовиков в год заводские мощности уже были подготовлены к январю 1958-го. Предприятие быстро перешло к серийному выпуску новых для себя автомобилей.

На базе фургона вскоре был изготовлен ряд модификаций - бортовой УАЗ-450Д, цельнометаллический фургон УАЗ-450, санитарный УАЗ-450А, микроавтобус УАЗ-450В. В 1959-м был подписан первый контракт об изготовлении на экспорт 35 «санитарок». Машины отправились бороздить просторы дорог Албании, Индонезии и Сирии. С 1960 года на базе полноприводных машин стали выпускаться заднеприводные бортовые УАЗ-451Д, фургоны УАЗ-451 и санитарные УАЗ-451А.

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В первоначальном виде семейство УАЗ-450 производилось вплоть до 1965 года. В общей сложности было произведено более 55 000 автомобилей различных модификаций. В 1966-м «450-е» машины подверглись модернизации, в частности, получили более мощный верхнеклапанный двигатель и 4-ступенчатую КПП. Также было изменено внешнее оформление кабины водителя. Как результат, полноприводному семейству присвоили заводской индекс УАЗ-452. 

«Второе» (или какое иное) дыхание «Буханка» обрела совсем недавно, в 2007-м. В рамках национального проекта «Здоровье» автозавод осуществил поставку 2304 «санитарки» в разные  уголки России. Первые 45 автомобилей, оснащенные ГУР, ведущими мостами  «Спайсер», многофункциональным рулевым переключателем и замком зажигания с запираемым противоугонным устройством, предприятие поставило в медучреждения родной Ульяновской области.

В настоящее время УАЗ продолжает производство легендарных «Буханок», которые и в век гаджетов незаменимы в народном хозяйстве и прекрасно адаптированы к отечественным дорогам. За последние 5 лет предприятие выпустило более 156 000 ед. классического коммерческого ряда.

Это интересно

***** По одной из версий, «Буханкой» автомобиль прозвали за своеобразную форму кузова, напоминающую буханку хлеба. По другой, таким словом наши отцы и деды называли автомобиль, который перевозил продукты. Санитарный автомобиль, в свою очередь, называли «таблеткой» - по понятным причинам.

***** В 1959-м самая первая модель ульяновского электромобиля - УАЗ-450ЭМ была разработана на базе серийных УАЗ-450 и УАЗ-450А. Машина предназначалась для обслуживания аэродромов. На электромобилях применялись тяговые аккумуляторные батареи, разбитые на 2 секции, установленные под полом кузова по обоим бортам в специальных ящиках.

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***** В 1960-х были выпущены первые образцы санитарных машин для районов Крайнего Севера и Сибири. УАЗ-452АС имели дополнительное отопление, двойные стекла в салоне, усиленную термоизоляцию пола, крыши и боковин. Работа, как говорят, велась при температурах до -60 градусов, когда отказывалась служить санитарная авиация.

***** В 1963 году внедорожник снялся в культовом фильме «Королева бензоколонки». Также УАЗ-450 снимался в кинофильмах «Тридцать три», «В Москве проездом», «Жил певчий дрозд» и пр.

***** В конце 1960 года стартовали работы над снегоходным УАЗ-451С, который был укомплектован сменным сезонным оборудованием для преодоления снежного бездорожья и целины. Вместо передних колес у него устанавливались металлические управляемые лыжи, а вместо задних — резино-металлические гусеничные движители.

***** УАЗ-450 содержит 1026 оригинальных деталей и узлов, 491 деталь шасси и 535 деталей кузова. Для сравнения: в современных автомобилях количество деталей колеблется от 5000 до 7000 штук.

***** УАЗ-452 по сей день используются для перевозки туристов на вулканы Везувий и Этна. На его базе в Италии создаются пожарные машины и даже «дачи на колесах». Их используют для горноспасательных работ, геологической разведки, доставки воды и продовольствия в отдаленные аулы.

АвтоМудрость UAZ 3303

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Отзыв о УАЗ 3303 2001 года
Машина хорошая, но за 17 лет, хорошо износилась, ремонты дороже встанут, надо новую.А для наших дорог пока лучшая РЕНО,
men1957
Отзыв о УАЗ 3303 1994 года
Прекрасный работяга, вывозит все, проедет там, где глаза боятся!
Борисовна
Форум УАЗ 469
| Кому: дмитрий Потому что он у вас не герметичный. Вначале напускал воду, потом она замерзла, когда лед убрали опять проявилась не герметичность ввиду чего и начало стрелять. | Кому: dino29 Данный автомобиль уже явно устарел, и я даже не говорю об этих б.у. экземплярах, проблем по которым хватает ...
Петрович
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Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад
{{model_3097}} Компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей, цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее неплохой обзор, 2 ведущих моста, неприхотливость и надежность обеспечили 60-летнюю стабильную популярность модели, прежде всего, в условиях бездорожья. Сразу заявим, что «Буханка» состоит на «вооружении» Ульяновского автозавода и по сей день. Заводчане занесли автомобиль в «Классический коммерческий ряд» и реализует его по цене от 620 000 рублей за пассажирский вариант и от 609 000 рублей за грузопассажирскую модификацию (цены на спецверсии – особая песня). Пилотные опытные образцы УАЗ-450 с различными вариантами кузова прошли заводские и межведомственные испытания на проходимость мостов по бездорожью и комфортабельность езды еще в 1957-м. Внедорожник пересек Каракумы, побывал на Памире и в Казахстане, а также в Оймяконе, который называют «полюсом холода». Испытания подтвердили, что полноприводные грузовики, невзирая ни на что, способны передвигаться в любых дорожных и климатических условиях. К сборке 4 000 грузовиков в год заводские мощности уже были подготовлены к январю 1958-го. Предприятие быстро перешло к серийному выпуску новых для себя автомобилей. На базе фургона вскоре был изготовлен ряд модификаций - бортовой УАЗ-450Д, цельнометаллический фургон УАЗ-450, санитарный УАЗ-450А, микроавтобус УАЗ-450В. В 1959-м был подписан первый контракт об изготовлении на экспорт 35 «санитарок». Машины отправились бороздить просторы дорог Албании, Индонезии и Сирии. С 1960 года на базе полноприводных машин стали выпускаться заднеприводные бортовые УАЗ-451Д, фургоны УАЗ-451 и санитарные УАЗ-451А.{{material_122211}} В первоначальном виде семейство УАЗ-450 производилось вплоть до 1965 года. В общей сложности было произведено более 55 000 автомобилей различных модификаций. В 1966-м «450-е» машины подверглись модернизации, в частности, получили более мощный верхнеклапанный двигатель и 4-ступенчатую КПП. Также было изменено внешнее оформление кабины водителя. Как результат, полноприводному семейству присвоили заводской индекс УАЗ-452.  «Второе» (или какое иное) дыхание «Буханка» обрела совсем недавно, в 2007-м. В рамках национального проекта «Здоровье» автозавод осуществил поставку 2304 «санитарки» в разные  уголки России. Первые 45 автомобилей, оснащенные ГУР, ведущими мостами  «Спайсер», многофункциональным рулевым переключателем и замком зажигания с запираемым противоугонным устройством, предприятие поставило в медучреждения родной Ульяновской области.В настоящее время УАЗ продолжает производство легендарных «Буханок», которые и в век гаджетов незаменимы в народном хозяйстве и прекрасно адаптированы к отечественным дорогам. За последние 5 лет предприятие выпустило более 156 000 ед. классического коммерческого ряда. Это интересно***** По одной из версий, «Буханкой» автомобиль прозвали за своеобразную форму кузова, напоминающую буханку хлеба. По другой, таким словом наши отцы и деды называли автомобиль, который перевозил продукты. Санитарный автомобиль, в свою очередь, называли «таблеткой» - по понятным причинам.***** В 1959-м самая первая модель ульяновского электромобиля - УАЗ-450ЭМ была разработана на базе серийных УАЗ-450 и УАЗ-450А. Машина предназначалась для обслуживания аэродромов. На электромобилях применялись тяговые аккумуляторные батареи, разбитые на 2 секции, установленные под полом кузова по обоим бортам в специальных ящиках.{{material_117408}} ***** В 1960-х были выпущены первые образцы санитарных машин для районов Крайнего Севера и Сибири. УАЗ-452АС имели дополнительное отопление, двойные стекла в салоне, усиленную термоизоляцию пола, крыши и боковин. Работа, как говорят, велась при температурах до -60 градусов, когда отказывалась служить санитарная авиация.***** В 1963 году внедорожник снялся в культовом фильме «Королева бензоколонки». Также УАЗ-450 снимался в кинофильмах «Тридцать три», «В Москве проездом», «Жил певчий дрозд» и пр.***** В конце 1960 года стартовали работы над снегоходным УАЗ-451С, который был укомплектован сменным сезонным оборудованием для преодоления снежного бездорожья и целины. Вместо передних колес у него устанавливались металлические управляемые лыжи, а вместо задних — резино-металлические гусеничные движители. ***** УАЗ-450 содержит 1026 оригинальных деталей и узлов, 491 деталь шасси и 535 деталей кузова. Для сравнения: в современных автомобилях количество деталей колеблется от 5000 до 7000 штук.***** УАЗ-452 по сей день используются для перевозки туристов на вулканы Везувий и Этна. На его базе в Италии создаются пожарные машины и даже «дачи на колесах». Их используют для горноспасательных работ, геологической разведки, доставки воды и продовольствия в отдаленные аулы.
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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