Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад
Пилотные опытные образцы УАЗ-450 с различными вариантами кузова прошли заводские и межведомственные испытания на проходимость мостов по бездорожью и комфортабельность езды еще в 1957-м. Внедорожник пересек Каракумы, побывал на Памире и в Казахстане, а также в Оймяконе, который называют «полюсом холода». Испытания подтвердили, что полноприводные грузовики, невзирая ни на что, способны передвигаться в любых дорожных и климатических условиях. К сборке 4 000 грузовиков в год заводские мощности уже были подготовлены к январю 1958-го. Предприятие быстро перешло к серийному выпуску новых для себя автомобилей.
На базе фургона вскоре был изготовлен ряд модификаций - бортовой УАЗ-450Д, цельнометаллический фургон УАЗ-450, санитарный УАЗ-450А, микроавтобус УАЗ-450В. В 1959-м был подписан первый контракт об изготовлении на экспорт 35 «санитарок». Машины отправились бороздить просторы дорог Албании, Индонезии и Сирии. С 1960 года на базе полноприводных машин стали выпускаться заднеприводные бортовые УАЗ-451Д, фургоны УАЗ-451 и санитарные УАЗ-451А.
«Второе» (или какое иное) дыхание «Буханка» обрела совсем недавно, в 2007-м. В рамках национального проекта «Здоровье» автозавод осуществил поставку 2304 «санитарки» в разные уголки России. Первые 45 автомобилей, оснащенные ГУР, ведущими мостами «Спайсер», многофункциональным рулевым переключателем и замком зажигания с запираемым противоугонным устройством, предприятие поставило в медучреждения родной Ульяновской области.
В настоящее время УАЗ продолжает производство легендарных «Буханок», которые и в век гаджетов незаменимы в народном хозяйстве и прекрасно адаптированы к отечественным дорогам. За последние 5 лет предприятие выпустило более 156 000 ед. классического коммерческого ряда.
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***** По одной из версий, «Буханкой» автомобиль прозвали за своеобразную форму кузова, напоминающую буханку хлеба. По другой, таким словом наши отцы и деды называли автомобиль, который перевозил продукты. Санитарный автомобиль, в свою очередь, называли «таблеткой» - по понятным причинам.
***** В 1959-м самая первая модель ульяновского электромобиля - УАЗ-450ЭМ была разработана на базе серийных УАЗ-450 и УАЗ-450А. Машина предназначалась для обслуживания аэродромов. На электромобилях применялись тяговые аккумуляторные батареи, разбитые на 2 секции, установленные под полом кузова по обоим бортам в специальных ящиках.
***** В 1963 году внедорожник снялся в культовом фильме «Королева бензоколонки». Также УАЗ-450 снимался в кинофильмах «Тридцать три», «В Москве проездом», «Жил певчий дрозд» и пр.
***** В конце 1960 года стартовали работы над снегоходным УАЗ-451С, который был укомплектован сменным сезонным оборудованием для преодоления снежного бездорожья и целины. Вместо передних колес у него устанавливались металлические управляемые лыжи, а вместо задних — резино-металлические гусеничные движители.
***** УАЗ-450 содержит 1026 оригинальных деталей и узлов, 491 деталь шасси и 535 деталей кузова. Для сравнения: в современных автомобилях количество деталей колеблется от 5000 до 7000 штук.
***** УАЗ-452 по сей день используются для перевозки туристов на вулканы Везувий и Этна. На его базе в Италии создаются пожарные машины и даже «дачи на колесах». Их используют для горноспасательных работ, геологической разведки, доставки воды и продовольствия в отдаленные аулы.
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