Первую в мире яхту продали за биткойны: смотрим, за что заплатили 11 млн долларов
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Яхта может вместить до 10 гостей в пяти комфортабельных каютах, а также команду из 8 человек. Обновленный интерьер для Oryx разрабатывал именитый дизайнер Франсуа Зуретти, а экстерьер – Стефано Ригини. Салон кажется очень светлым и просторным, особенно благодаря окнам от пола до потолка. Здесь есть огромный 50-дюймовый телевизор с разрешением Full HD, а также система объемного звучания и мягкие диваны, превращающие помещение в уютный кинозал. Второй салон расположен в скай-лаунже и предлагает бар и шестиместный игровой стол.
Гости, которые предпочитают обедать на свежем воздухе, могут воспользоваться 10-местным столом в лаундже на кормовой палубе или позагорать и отдохнуть в большом джакузи на солнечной палубе. Benetti также оснастила Oryx откидной платформой для купания, которую можно использовать как причал, если гости захотят покататься на гидроциклах.
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