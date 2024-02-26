Первые автомобили АмберАвто появились в продаже. Сколько они стоят?
«Автотор» сразу объявил, что пилотную партию будут продавать только в Калининградской области, чтобы посмотреть, как поведет себя новинка в реальной жизни. Машины уже появились у дилеров. Цена АмберАвто А5 в комплектации GSE с теплыми опциями (обогревом передних сидений, руля и боковых зеркал) составляет 3 399 900 рублей. При сдаче в трейд-ин автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания обещают скидку в 300 000 рублей. Также при покупке в кредит и лизинг на электрокар распространяются государственные субсидии.
В списке стандартного оснащения светодиодная оптика, 17-дюймовые колесные диски, тканевый салон, «климат» и круиз-контроль, четыре подушки безопасности, медиасистема с поддержкой Apple Car Play / Andriod Auto, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.
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-
26.02.2024, 16:25
Новые резиденты ОЭЗ «Санкт‑Петербург» инвестируют более 16 млрд рублей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о новых резидентах Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Все компании инвестируют в производство современного оборудования для различных отраслей промышленности.Читать далее
-
26.02.2024, 15:26
Ян Хайцеэр развеял 5 популярных, но вредных мифов об эксплуатации автомобиля
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал о заблуждениях относительно правильной эксплуатации автомобиля. И если некоторые из них просто ошибочны, то другие могут навредить.Читать далее
-
26.02.2024, 14:40
Бракованные автомобили Volkswagen больше не ремонтируют бесплатно в России
Концерн Volkswagen Group перестал проводить в России отзывные кампании, а значит, владельцы автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi с выявленным производственными дефектами больше не могут рассчитывать на бесплатный ремонт, как их коллеги по несчастью во всем мире.Читать далее
-
26.02.2024, 13:49
С 1 апреля изменится порядок ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС. Дилеры рассказали о последствиях
С 1 апреля 2024 года в России меняется порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Новый подход осложнит жизнь «серым» дилерам.Читать далее
-
26.02.2024, 09:27
Фургон Ford побил рекорд Mercedes-AMG GT3 на гоночном треке
Французский гонщик Ромен Дюма побил рекорд своего коллеги и соотечественника Жюля Гугона и показал лучшее время круга на трассе Mount Panorama Circuit. Нюанс в том, что Гугон управлял Mercedes-AMG GT3, а Дюма – фургоном Ford.Читать далее
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