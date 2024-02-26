Первые автомобили АмберАвто появились в продаже. Сколько они стоят?

По габаритам Амберавто А5 похож на Kia Cerato или Skoda Octavia: длина – 4 675 мм, ширина – 1 835 мм, высота – 1 480 мм, размер колесной базы – 2 750 мм. В движение его приводит электромотор мощностью 160 сил, а емкости тяговой батареи (60,2 кВт-ч) хватает на 450 километров по оптимистичному циклу NEDC или на 520 километров по еще более оптимистичному китайскому CLTC. На машину действует стандартная заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега. Гарантия на батарею – 8 лет или 150 тысяч километров пробега.

«Автотор» сразу объявил, что пилотную партию будут продавать только в Калининградской области, чтобы посмотреть, как поведет себя новинка в реальной жизни. Машины уже появились у дилеров. Цена АмберАвто А5 в комплектации GSE с теплыми опциями (обогревом передних сидений, руля и боковых зеркал) составляет 3 399 900 рублей. При сдаче в трейд-ин автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания обещают скидку в 300 000 рублей. Также при покупке в кредит и лизинг на электрокар распространяются государственные субсидии.

Фото: Автотор

В списке стандартного оснащения светодиодная оптика, 17-дюймовые колесные диски, тканевый салон, «климат» и круиз-контроль, четыре подушки безопасности, медиасистема с поддержкой Apple Car Play / Andriod Auto, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.

Упомянутые модели: АмберАвто A5

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