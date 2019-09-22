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22 сентября 2019, 18:04

Первые автомобили Ravon появились в дилерских центрах

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Марка Ravon после длительного перерыва возвращается в Россию. Покупателям предлагают три модели: компактный хэтчбек Ravon R2, а также седаны R3 (Nexia) и R4. Первые экземпляры уже выставлены в дилерских шоу-румах. До конца 2019 года в Россию планируется импортировать 11 тысяч автомобилей Ravon.
Первые автомобили Ravon появились в дилерских центрах

 

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Поставки Ravon в Россию возобновились после полуторагодового перерыва. Марка вернулась с тремя моделями. Две из них - Ravon R2 и Ravon R4 – будут привозить из Узбекистана. Сборку седанов Ravon R3 (Nexia) для нашего рынка наладили в Казахстане. Страна входит в Таможенный союз, что позволяет оптимизировать налоги и сборы. 

Хэтчбек Ravon R2 представляет собой перелицованный Chevrolet Spark, который оснащается 1,2-литровым мотором на 85 сил и проверенным 4-диапазонным «автоматом». Седан Ravon R3 – это хорошо знакомый отечественным покупателям Chevrolet Aveo. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым двигателем (106 л.с.), работающим в сочетании с «механикой» или АКПП. Аналогичным агрегатом оснащен и седан Ravon R4, который можно называть братом-близнецом Chevrolet Cobalt. 

Все автомобили оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, как минимум одной подушкой безопасности, бортовым компьютером, аудиосистемой и дневными ходовыми огнями. Базовый Ravon R2 стоит от 670 000 рублей, Ravon R3 – от 670 000 рублей (от 734 000 рублей с АКПП), а Ravon R4 – от 678 000 рублей (от 743 000 рублей с АКПП). До конца года в Россию планируют привезти 11 тысяч автомобилей Ravon. Задача на 2020 год – занять 2% отечественного авторынка.


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Первые автомобили Ravon появились в дилерских центрах
{{material_127313}}Поставки Ravon в Россию возобновились после полуторагодового перерыва. Марка вернулась с тремя моделями. Две из них - Ravon R2 и Ravon R4 – будут привозить из Узбекистана. Сборку седанов Ravon R3 (Nexia) для нашего рынка наладили в Казахстане. Страна входит в Таможенный союз, что позволяет оптимизировать налоги и сборы. Хэтчбек Ravon R2 представляет собой перелицованный Chevrolet Spark, который оснащается 1,2-литровым мотором на 85 сил и проверенным 4-диапазонным «автоматом». Седан Ravon R3 – это хорошо знакомый отечественным покупателям Chevrolet Aveo. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым двигателем (106 л.с.), работающим в сочетании с «механикой» или АКПП. Аналогичным агрегатом оснащен и седан Ravon R4, который можно называть братом-близнецом Chevrolet Cobalt. Все автомобили оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, как минимум одной подушкой безопасности, бортовым компьютером, аудиосистемой и дневными ходовыми огнями. Базовый Ravon R2 стоит от 670 000 рублей, Ravon R3 – от 670 000 рублей (от 734 000 рублей с АКПП), а Ravon R4 – от 678 000 рублей (от 743 000 рублей с АКПП). До конца года в Россию планируют привезти 11 тысяч автомобилей Ravon. Задача на 2020 год – занять 2% отечественного авторынка.
2019-09-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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