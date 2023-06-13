Первые беспилотные «КамАЗы» повезут грузы по М-11 уже на этой неделе

Ранее мы писали На трассе М-11 «Нева» встретились два беспилотника: новая реальность приближается Команда разработчиков беспилотного грузовика StarLine завершает разработку цифровой модели платной автодороги ... Читать далее

Беспилотные грузовики начнут работать на маршруте Москва – Петербург уже 14 июня 2023 года. На платную трассу М-11 будут допущены только те беспилотники, которые прошли оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП «НАМИ» и в отношении которых МВД РФ внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным. Пока такое разрешение получили только беспилотные грузовики «КамАЗ». В проекте также принимают участие компании «Старлайн», «Магнит» и оператор дороги «Автодор».

В Минстрансе подчеркнули, что неоспоримым приоритетом развития беспилотных грузоперевозок является безопасность всех участников дорожного движения. Ожидается, что в ближайшее время на М-11 также появятся беспилотные грузовики «Сберавтотех». Техника компании уже прошла сертификацию в НАМИ, пишет ТАСС.

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