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2 августа 2019, 16:05

Первые экземпляры обновленного Mercedes-Benz GLC добрались до дилеров

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Рестайлинговые кроссоверы Mercedes-Benz GLC, прием заказов на которые открылся еще в мае, начали поступать в дилерские центры. Официально продажи пока не объявлены, но цены уже известны – от 3 650 000 рублей.
Первые экземпляры обновленного Mercedes Benz GLC добрались до дилеров
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Обновленный Mercedes-Benz GLC представили в феврале 2019 года, а уже в мае российский офис марки назвал рекомендуемые розничные цены и дилеры начали принимать предварительные заказы. Базовым стал дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic (194 л.с.) в комплектации Premium, хотя бензиновый GLC 200 4Matic (197 л.с.) стоит ровно столько же – 3 650 000 рублей. Оба автомобиля оснащаются 2-зонным климат-контролем, светодиодной оптикой, медиасистемой MBUX и камерой заднего вида. Салон отделан эко-кожей. Разница лишь в колесных дисках: у дизельного GLC они 17-дюймовые, а у бензинового – 18-дюймовые.

Кроме того, российским покупателям предложили дизельный GLC 300d 4Matic Sport (245 л.с.) и бензиновый GLC 300 4Matic Sport Plus (249 л.с.). Стоят кроссоверы минимум 4 160 000 и 4 200 000 рублей, соответственно. Внешне автомобили отличаются спортивным AMG-обвесом и особым оформлением интерьера с фоновой подсветкой. Список оборудования пополнился навигационной системой, обогревом руля и 19-дюймовыми колесами. Бензиновый Sport Plus имеет более продвинутую «приборку» и премиальную аудиосистему.

Тем, кто «любит погорячее» предложат две AMG-версии: Mercedes-AMG GLC 43 мощностью 390 л. с. и топовый Mercedes-AMG 63S мощностью 510 сил. Первый кроссовер стоит минимум 5 200 000 рублей, а за второй придется отдать не менее 7 770 000 рублей. По информации издания Wroom.ru, первые экземпляры обновленного Mercedes-Benz GLC уже начали отгружать дилерам. Пока автомобили поставляют к нам из Германии. Позднее производство всех версий, кроме AMG, наладят на подмосковном заводе Mercedes-Benz.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Иван
Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Андрей
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Первые экземпляры обновленного Mercedes-Benz GLC добрались до дилеров
{{material_125878}}Обновленный Mercedes-Benz GLC представили в феврале 2019 года, а уже в мае российский офис марки назвал рекомендуемые розничные цены и дилеры начали принимать предварительные заказы. Базовым стал дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic (194 л.с.) в комплектации Premium, хотя бензиновый GLC 200 4Matic (197 л.с.) стоит ровно столько же – 3 650 000 рублей. Оба автомобиля оснащаются 2-зонным климат-контролем, светодиодной оптикой, медиасистемой MBUX и камерой заднего вида. Салон отделан эко-кожей. Разница лишь в колесных дисках: у дизельного GLC они 17-дюймовые, а у бензинового – 18-дюймовые.Кроме того, российским покупателям предложили дизельный GLC 300d 4Matic Sport (245 л.с.) и бензиновый GLC 300 4Matic Sport Plus (249 л.с.). Стоят кроссоверы минимум 4 160 000 и 4 200 000 рублей, соответственно. Внешне автомобили отличаются спортивным AMG-обвесом и особым оформлением интерьера с фоновой подсветкой. Список оборудования пополнился навигационной системой, обогревом руля и 19-дюймовыми колесами. Бензиновый Sport Plus имеет более продвинутую «приборку» и премиальную аудиосистему.Тем, кто «любит погорячее» предложат две AMG-версии: Mercedes-AMG GLC 43 мощностью 390 л. с. и топовый Mercedes-AMG 63S мощностью 510 сил. Первый кроссовер стоит минимум 5 200 000 рублей, а за второй придется отдать не менее 7 770 000 рублей. По информации издания Wroom.ru, первые экземпляры обновленного Mercedes-Benz GLC уже начали отгружать дилерам. Пока автомобили поставляют к нам из Германии. Позднее производство всех версий, кроме AMG, наладят на подмосковном заводе Mercedes-Benz.
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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