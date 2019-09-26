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26 сентября 2019, 14:01

Первые Ford Transit с электронными ПТС добрались до дилеров

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Полный переход на электронные ПТС в России запланирован на 1 ноября 2019 года. Первая партия фургонов Ford Transit с электронными паспортами вместо обычных бумажных поступила в дилерские центры Москвы и Петербурга.
Первые Ford Transit с электронными ПТС добрались до дилеров

Фото взято из открытых источников

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В трех дилерских центрах «Рольф» появились фургоны Ford Transit с электронными ПТС вместо документов на традиционном бумажном носителе. Компания подтвердила готовность дилерской сети Ford в России к реализации автомобилей с электронными паспортами. СП «Форд Соллерс Елабуга» уже сейчас готово к полному переходу на систему электронных паспортов транспортных средств для новых автомобилей, который должен произойти с 1 ноября нынешнего года.

Все дилерские центры Ford компании «Рольф» уже приобрели и зарегистрировали электронные цифровые подписи, с помощью которых подтверждаются все значимые операции в системе «Электронный паспорт», включая переход собственности на транспортное средство. Автомобили Ford Transit с электронными ПТС поступили в три автосалона: «Ford Рольф Химки» в Москве, а также «Ford Рольф Витебский» и «Ford Рольф Октябрьская» в Санкт-Петербурге. Фургоны полностью готовы к продаже частным или корпоративным клиентам. 

Компания «Рольф» одной из первых в России приступила к реализации проекта по переходу на ЭПТС. В марте 2019 года первый автомобиль российской сборки успешно прошел все этапы от конвейера дальневосточного завода до конечного покупателя в дилерском центре «Mazda Рольф Химки», что было зафиксировано в Системе электронных паспортов. По словам директора направления Цифровых технологий компании «Рольф» Егора Рожкова, сейчас компания готова к полному переходу на использование электронных ПТС во всех дилерских центрах, и тестовая партия автомобилей Ford Transit с ЭПТС в рамках сотрудничества с «Форд Соллерс Елабуга» призвана еще раз подтвердить высокую степень готовности.

Электронный ПТС оформляется и хранится в автоматизированной системе электронных паспортов и полностью заменяет собой бумажные ПТС, которые до недавнего времени являлись основным документом на транспортное средство. Главные преимущества электронных ПТС: создание полной электронной базы данных, возможность проверить чистоту истории каждого автомобиля, дополнительная защита от мошенников, а также удобство для самих автовладельцев, поскольку одной «бумажкой», которая может потеряться в домашнем архиве станет меньше. Подчеркнем, что после ноября 2019 года автовладельцам не нужно обменивать выданные ранее бумажные ПТС на электронные документы.


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Первые Ford Transit с электронными ПТС добрались до дилеров
{{material_125994}}В трех дилерских центрах «Рольф» появились фургоны Ford Transit с электронными ПТС вместо документов на традиционном бумажном носителе. Компания подтвердила готовность дилерской сети Ford в России к реализации автомобилей с электронными паспортами. СП «Форд Соллерс Елабуга» уже сейчас готово к полному переходу на систему электронных паспортов транспортных средств для новых автомобилей, который должен произойти с 1 ноября нынешнего года.Все дилерские центры Ford компании «Рольф» уже приобрели и зарегистрировали электронные цифровые подписи, с помощью которых подтверждаются все значимые операции в системе «Электронный паспорт», включая переход собственности на транспортное средство. Автомобили Ford Transit с электронными ПТС поступили в три автосалона: «Ford Рольф Химки» в Москве, а также «Ford Рольф Витебский» и «Ford Рольф Октябрьская» в Санкт-Петербурге. Фургоны полностью готовы к продаже частным или корпоративным клиентам. Компания «Рольф» одной из первых в России приступила к реализации проекта по переходу на ЭПТС. В марте 2019 года первый автомобиль российской сборки успешно прошел все этапы от конвейера дальневосточного завода до конечного покупателя в дилерском центре «Mazda Рольф Химки», что было зафиксировано в Системе электронных паспортов. По словам директора направления Цифровых технологий компании «Рольф» Егора Рожкова, сейчас компания готова к полному переходу на использование электронных ПТС во всех дилерских центрах, и тестовая партия автомобилей Ford Transit с ЭПТС в рамках сотрудничества с «Форд Соллерс Елабуга» призвана еще раз подтвердить высокую степень готовности.Электронный ПТС оформляется и хранится в автоматизированной системе электронных паспортов и полностью заменяет собой бумажные ПТС, которые до недавнего времени являлись основным документом на транспортное средство. Главные преимущества электронных ПТС: создание полной электронной базы данных, возможность проверить чистоту истории каждого автомобиля, дополнительная защита от мошенников, а также удобство для самих автовладельцев, поскольку одной «бумажкой», которая может потеряться в домашнем архиве станет меньше. Подчеркнем, что после ноября 2019 года автовладельцам не нужно обменивать выданные ранее бумажные ПТС на электронные документы.
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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