20 февраля 2020, 18:49
Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России
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Фото: tarantas.news
Chery презентовала кроссовер Exeed TXL, который уже в конце 2020 года должен появиться у российских дилеров. Мероприятие проходило в закрытом формате, но фотографии сразу появились в социальных сетях. Кузов автомобиля уже ни для кого не был секретом, интрига оставалась в оформлении салона.
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
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Компания Chery в 2020 году планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL, по габаритам сопоставимый ...Читать далее
На центральном тоннеле присутствует много хромированного декора. Здесь мы видим джойстик коробки передач и кнопку переключения в спортивный режим. В подстаканниках, кажется, спрятаны usb-разъемы для зарядки смартфонов.
Chery Exeed TXL — это полноприводный кроссовер. На российском рынке он будет доступен в трех комплектациях. В базовой версии производитель предложит двухзонный климат-контроль, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, запуск кнопкой, задний парктроник и «зимний пакет». В салоне будут кожаные сиденья и мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном.
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Комментарии пользователей
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Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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