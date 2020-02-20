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20 февраля 2020, 18:49

Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России

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Фото: tarantas.news
Chery презентовала кроссовер Exeed TXL, который уже в конце 2020 года должен появиться у российских дилеров. Мероприятие проходило в закрытом формате, но фотографии сразу появились в социальных сетях. Кузов автомобиля уже ни для кого не был секретом, интрига оставалась в оформлении салона.
Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России

Фото: tarantas.news

Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России

Фото: tarantas.news

Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России

Фото: tarantas.news

Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России
Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России
Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России
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Компания Chery в 2020 году планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL, по габаритам сопоставимый ...
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Кресла Chery Exeed TXL выполнены в светло-коричневой коже, швы прострочены толстой нитью, которая присутствует и в других элементах интерьера. Кожа использована в качестве украшения дверных карт, передней панели и рулевого колеса. Мультимедийная система идет с большим экраном, который выступает над торпедо. Управление климатической системы осуществляется тремя шайбами.

На центральном тоннеле присутствует много хромированного декора. Здесь мы видим джойстик коробки передач и кнопку переключения в спортивный режим. В подстаканниках, кажется, спрятаны usb-разъемы для зарядки смартфонов. 

Chery Exeed TXL — это полноприводный кроссовер. На российском рынке он будет доступен в трех комплектациях. В базовой версии производитель предложит двухзонный климат-контроль, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, запуск кнопкой, задний парктроник и «зимний пакет». В салоне будут кожаные сиденья и мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном.

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Первые фотографии интерьера Exeed TXL для России
{{material_127585}}Кресла Chery Exeed TXL выполнены в светло-коричневой коже, швы прострочены толстой нитью, которая присутствует и в других элементах интерьера. Кожа использована в качестве украшения дверных карт, передней панели и рулевого колеса. Мультимедийная система идет с большим экраном, который выступает над торпедо. Управление климатической системы осуществляется тремя шайбами.На центральном тоннеле присутствует много хромированного декора. Здесь мы видим джойстик коробки передач и кнопку переключения в спортивный режим. В подстаканниках, кажется, спрятаны usb-разъемы для зарядки смартфонов. Chery Exeed TXL — это полноприводный кроссовер. На российском рынке он будет доступен в трех комплектациях. В базовой версии производитель предложит двухзонный климат-контроль, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, запуск кнопкой, задний парктроник и «зимний пакет». В салоне будут кожаные сиденья и мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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