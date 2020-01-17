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17 января 2020, 13:25

Первые Geely Coolray уже на пути в Россию

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Фото: Geely
В Россию отправлена первая партия кроссоверов Geely Coolray. Согласно оформленному на новинку ОТТС, в нашу страну должны поставлять автомобили китайской сборки. Но сейчас кроссоверы едут к нам из Беларуси.
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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер Geely Coolray ...
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Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на директора СЗАО «Белджи» Геннадия Свидерского, белорусский автозавод отгрузил в Россию первую партию новых кроссоверов Geely Coolray. Предприятие выпускает новинку по принципу крупноузловой сборки.

В опубликованном ранее в базе Росстандарта Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) страной сборки значится Китай. Чтобы продавать в России автомобили, произведенные в Беларуси, необходимо дополнить действующий сертификат. Можно предположить, что первые экземпляры Geely Coolray предназначены не для продажи, а для тест-драйвов, и будут использоваться дилерами как демонстрационные образцы.

Ожидается, что российские продажи нового кроссовера Geely Coolray начнутся феврале. Покупателям предложат автомобили с 1,5-литровым турбомотором JLH-3G15TD мощностью 150 или 177 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в обоих случаях равен 255 Нм и достигается в диапазоне от 1 500 до 4 000 оборотов в минуту. Агрегат способен «переваривать» 92-й бензин и работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – исключительно передний. 

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Первые Geely Coolray уже на пути в Россию
{{material_128580}}Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на директора СЗАО «Белджи» Геннадия Свидерского, белорусский автозавод отгрузил в Россию первую партию новых кроссоверов Geely Coolray. Предприятие выпускает новинку по принципу крупноузловой сборки.В опубликованном ранее в базе Росстандарта Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) страной сборки значится Китай. Чтобы продавать в России автомобили, произведенные в Беларуси, необходимо дополнить действующий сертификат. Можно предположить, что первые экземпляры Geely Coolray предназначены не для продажи, а для тест-драйвов, и будут использоваться дилерами как демонстрационные образцы.Ожидается, что российские продажи нового кроссовера Geely Coolray начнутся феврале. Покупателям предложат автомобили с 1,5-литровым турбомотором JLH-3G15TD мощностью 150 или 177 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в обоих случаях равен 255 Нм и достигается в диапазоне от 1 500 до 4 000 оборотов в минуту. Агрегат способен «переваривать» 92-й бензин и работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – исключительно передний. 
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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