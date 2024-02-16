Первые итоги IPO «Делимобиля». Акции пошли в рост

16.02.2024, 07:37

На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег и на сколько

Эксперты уверены, что в истории каждого третьего подержанного автомобиля, продающегося сейчас на российском вторичном рынке, так и или иначе были манипуляции с показателями одометра.Читать далее