Первые итоги IPO «Делимобиля». Акции пошли в рост
По итогам IPO рыночная капитализация «Делимобиля» составила 45,1 млрд рублей. В свободном обращении оказалось 15,8 млн акций. В первый день компании удалось привлечь порядка 4,2 млрд рублей. Деньги направят на расширение регионов присутствия сервиса и на увеличение парка каршеринговых автомобилей.
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16.02.2024, 08:19
Китайские автопроизводители хотят построить заводы в Мексике. Это может означать только одно
Вопрос о том, когда китайские автомобили доберутся до Соединенных Штатов – уже не вопрос «если», а вопрос «когда». Китайская компания BYD, продающая больше электрокаров, чем Tesla, задумалась об экспансии на американский рынок.Читать далее
-
16.02.2024, 07:37
На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег и на сколько
Эксперты уверены, что в истории каждого третьего подержанного автомобиля, продающегося сейчас на российском вторичном рынке, так и или иначе были манипуляции с показателями одометра.Читать далее
-
16.02.2024, 07:05
Кирилл Поляков посетил два перспективных предприятия Петербурга
Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил две промышленные площадки: заводы «Волна» и «Знамя труда». Специализация у заводов разная, но благодаря поддержке Смольного им удалось занять лидирующие позиции в городской промышленности.Читать далее
-
15.02.2024, 17:56
Какие автомобили подешевели в феврале 2024 года. Сколько они стоят теперь
Автомобили в России продолжают дешеветь вопреки всем прогнозам. В первой половине февраля 2024 года сразу 7 брендов снизили цены на свои модели. Скидка составляет от 140 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
15.02.2024, 15:10
Сотрудник ГИБДД отказал в регистрации автомобилю из-за неудобного расположения номера двигателя. Выход есть
Некоторые автовладельцы столкнулись с неожиданной проблемой при регистрации своего нового автомобиля в ГИБДД. Перед постановкой на учет инспектор должен сверить номер двигателя. Иногда номер расположен в месте, скрытом от непосредственного обзора, что может стать поводом для отказа в регистрации.Читать далее
-
15.02.2024, 10:29
Американские ученые предложили неожиданный способ регенерации аккумуляторов. Им просто надо дать отдохнуть
Современные электрокары используют литий-ионные аккумуляторы, которые дороги в производстве и обеспечивают ограниченный запас хода. Ученые Стэнфордского университета предложили использовать новый тип аккумуляторов в сочетании с оригинальным способом продлить им жизнь.Читать далее
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