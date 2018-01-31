31 января 2018, 11:25
Первые изображения «индийского» Kia SP Concept
Через неделю, 7 февраля 2018 года, на автошоу в Нью-Дели Kia презентует концептуальную модель SP Concept. Автомобиль даст некоторое представление о планах корейцев по созданию нового SUV, ориентированного на рынок Индии.
Из предложенных рисунков непросто понять, что собой представляет будущий кроссовер. Да и сама компания, похоже, не спешит раскрывать его суть.
Лишь сообщает, что, помимо SP Concept, на выставке покажет целую линейку своих глобальных моделей бренда, тех, что будут продаваться на разных мировых рынках.
Среди них - электромобили, гибриды с подзарядкой от внешнего источника, новый фастбек Stinger и пр.
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05.04.2017, 08:11
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