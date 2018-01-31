31 января 2018, 11:25

Первые изображения «индийского» Kia SP Concept

Через неделю, 7 февраля 2018 года, на автошоу в Нью-Дели Kia презентует концептуальную модель SP Concept. Автомобиль даст некоторое представление о планах корейцев по созданию нового SUV, ориентированного на рынок Индии.
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Первые изображения «индийского» Kia SP Concept KIA

Из предложенных рисунков непросто понять, что собой представляет будущий кроссовер. Да и сама компания, похоже, не спешит раскрывать его суть.

Лишь сообщает, что, помимо SP Concept, на выставке покажет целую линейку своих глобальных моделей бренда, тех, что будут продаваться на разных мировых рынках.

Среди них - электромобили, гибриды с подзарядкой от внешнего источника, новый фастбек Stinger и пр.

Новинки и концепт кары Киа

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| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
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Сергей
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Есть во владении данная машина. Уже 5 лет. Правда в последние годы не часто на ней езжу, т.к. работа под боком, и легче пешком или на велосипеде. Использую ее как семейный минивен. Нравится что места много. Не нравится: шумоизоляция, ее почти нет. Металл тонкий, у меня куча жуков. Поломок по мелочи тоже ...
Кузьмич
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Первые изображения «индийского» Kia SP Concept
Из предложенных рисунков непросто понять, что собой представляет будущий кроссовер. Да и сама компания, похоже, не спешит раскрывать его суть. Лишь сообщает, что, помимо SP Concept, на выставке покажет целую линейку своих глобальных моделей бренда, тех, что будут продаваться на разных мировых рынках. Среди них - электромобили, гибриды с подзарядкой от внешнего источника, новый фастбек Stinger и пр.
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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