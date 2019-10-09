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9 октября 2019, 09:06

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

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Фото: Ford
В румынском городе Крайова стартовало производство новой модели Ford – субкомпактного кроссовера Puma. Автомобили адресованы, в первую очередь, европейским покупателям и будут соперничать с Volkswagen T-Roc и Skoda Karoq.
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера

Фото: Ford

Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
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Премьера нового маленького кроссовера Ford Puma состоялась в июне нынешнего года. Автомобиль построен на доработанной и усиленной платформе хэтчбека Ford Fiesta. Обе модели схожи по габаритам. При этом Puma отличается высоким клиренсом и большим багажником (456 литров). 

В движение новинку приводит 1,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost, дополненный технологией «мягкий гибрид». Покупателям предложат кроссовер в двух вариантах мощности: 125 и 155 л.с. Средний расход топлива на 100 километров пути составляет около 5,6 литра. Позднее в гамме появится турбодизель EcoBlue.

В список доступного оснащения входит цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, 8-дюймовый экран медиасистемы SYNC 3 с поддержкой Apple Car Play и Android Auto, панорамный люк на крыше, передние сидения с функцией массажа и фирменные чехлы на молниях. В Германии Ford Puma стоит от 23 тысяч евро или около 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

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MichaMeL
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Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
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Первые кроссоверы Ford Puma сошли с конвейера
{{material_126868}}Премьера нового маленького кроссовера Ford Puma состоялась в июне нынешнего года. Автомобиль построен на доработанной и усиленной платформе хэтчбека Ford Fiesta. Обе модели схожи по габаритам. При этом Puma отличается высоким клиренсом и большим багажником (456 литров). В движение новинку приводит 1,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost, дополненный технологией «мягкий гибрид». Покупателям предложат кроссовер в двух вариантах мощности: 125 и 155 л.с. Средний расход топлива на 100 километров пути составляет около 5,6 литра. Позднее в гамме появится турбодизель EcoBlue.В список доступного оснащения входит цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, 8-дюймовый экран медиасистемы SYNC 3 с поддержкой Apple Car Play и Android Auto, панорамный люк на крыше, передние сидения с функцией массажа и фирменные чехлы на молниях. В Германии Ford Puma стоит от 23 тысяч евро или около 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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