Первые кроссоверы Tenet T8 на базе Chery Tiggo 8 Plus появились у российских дилеров

В России начали поступать первые кроссоверы под новым брендом Tenet, основанные на модели Chery Tiggo 8 Plus. Несмотря на отсутствие официального старта продаж, автомобили уже замечены у дилеров в Москве, что свидетельствует о скором выходе марки на рынок.

В России появились первые экземпляры кроссоверов Tenet, хотя официальные продажи под этим брендом еще не стартовали. Фотографии первой партии автомобилей, сделанные у одного из дилерских центров в Москве, подтвердили начало поставок новых моделей. Примечательно, что аналоги этих кроссоверов под маркой Chery ранее не продавались в России.

Создание бренда Tenet было анонсировано в феврале 2025 года. Производство адаптированных под российский рынок автомобилей организовано на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В основе модельного ряда Tenet лежат кроссоверы компании Chery. Изначально планировалось выпустить три модели, основанные на линейке Tiggo, позже к ним добавилась четвертая модель. Планировалось, что одна из новинок будет базироваться на знакомом российским покупателям Chery Tiggo 8 Pro Max, однако в итоге под новым брендом представлен другой автомобиль.

Судя по инсайдерским фотографиям, первая партия Tenet состоит из обновленных кроссоверов Chery Tiggo 8 нового поколения, известного в Китае как Chery Tiggo 8 Plus. Этот автомобиль был представлен на Пекинском автосалоне 2024 года, и изначально должен был выйти в России под маркой Chery. Дебют модели нового поколения планировался весной 2025 года, и несколько таких машин были замечены в Москве с шильдиками Chery. Тем не менее на российском рынке модель будет продаваться под брендом Tenet.

На снимках видно, что шильдики на автомобилях заклеены, однако под скотчем на решетке радиатора просматривается название Tenet. Крупные надписи бренда также нанесены на крышке багажника и рулевом колесе. Автомобили представлены в разных комплектациях, что подтверждается различиями в размере колесных дисков — 18 и 19 дюймов. Надписи на багажнике тщательно скрыты, поэтому точное название модели пока неизвестно, но зарегистрировано несколько вариантов, и наиболее вероятным является T8.

Технические характеристики новинки пока не раскрыты, однако габариты, скорее всего, совпадут с китайской версией: длина 4715 мм, ширина 1860 мм, высота 1745 мм, колесная база 2710 мм. В Китае Tiggo 8 Plus предлагается с салоном на 5 или 7 мест и двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым турбомотором с 7-ступенчатой роботизированной коробкой 7DCT и 2-литровым агрегатом с 8-ступенчатым автоматом.

Ранее предполагалось, что российская версия получит 2-литровый двигатель, роботизированную коробку и полный привод, однако эти планы могли измениться.

Кроме модели T8, под брендом Tenet в России появятся еще три кроссовера, основанные на Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и, возможно, Tiggo 9. Один из таких автомобилей также был замечен на парковке в Москве с надписью Tenet на багажнике, но без других шильдиков.

Ранее сообщалось, что младшая модель Tenet T4 будет доступна в нескольких версиях с разными силовыми установками, включая полный привод и классический автомат, чего не было у исходного Chery Tiggo 4 на российском рынке.

Премьера новых кроссоверов под маркой Tenet, запланированная на июнь 2025 года, была отложена. Так же, на официальном сайте бренда пока нет подробной информации о моделях и сроках их выхода. Тем не менее появление автомобилей у дилеров и открытие фирменных салонов, в регионах, указывают на скорый старт продаж новых моделей.

Цены на новинки будут объявлены позже, но, вероятней всего, они не сильно превысят стоимость аналогичных моделей Chery. Например, текущий ценовой диапазон Tiggo 8 Pro Max составляет от 3,04 до 3,72 миллиона рублей.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 8 Plus

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