Первые кроссоверы Tenet T8 на базе Chery Tiggo 8 Plus появились у российских дилеров
В России появились первые экземпляры кроссоверов Tenet, хотя официальные продажи под этим брендом еще не стартовали. Фотографии первой партии автомобилей, сделанные у одного из дилерских центров в Москве, подтвердили начало поставок новых моделей. Примечательно, что аналоги этих кроссоверов под маркой Chery ранее не продавались в России.
Создание бренда Tenet было анонсировано в феврале 2025 года. Производство адаптированных под российский рынок автомобилей организовано на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В основе модельного ряда Tenet лежат кроссоверы компании Chery. Изначально планировалось выпустить три модели, основанные на линейке Tiggo, позже к ним добавилась четвертая модель. Планировалось, что одна из новинок будет базироваться на знакомом российским покупателям Chery Tiggo 8 Pro Max, однако в итоге под новым брендом представлен другой автомобиль.
Судя по инсайдерским фотографиям, первая партия Tenet состоит из обновленных кроссоверов Chery Tiggo 8 нового поколения, известного в Китае как Chery Tiggo 8 Plus. Этот автомобиль был представлен на Пекинском автосалоне 2024 года, и изначально должен был выйти в России под маркой Chery. Дебют модели нового поколения планировался весной 2025 года, и несколько таких машин были замечены в Москве с шильдиками Chery. Тем не менее на российском рынке модель будет продаваться под брендом Tenet.
На снимках видно, что шильдики на автомобилях заклеены, однако под скотчем на решетке радиатора просматривается название Tenet. Крупные надписи бренда также нанесены на крышке багажника и рулевом колесе. Автомобили представлены в разных комплектациях, что подтверждается различиями в размере колесных дисков — 18 и 19 дюймов. Надписи на багажнике тщательно скрыты, поэтому точное название модели пока неизвестно, но зарегистрировано несколько вариантов, и наиболее вероятным является T8.
Технические характеристики новинки пока не раскрыты, однако габариты, скорее всего, совпадут с китайской версией: длина 4715 мм, ширина 1860 мм, высота 1745 мм, колесная база 2710 мм. В Китае Tiggo 8 Plus предлагается с салоном на 5 или 7 мест и двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым турбомотором с 7-ступенчатой роботизированной коробкой 7DCT и 2-литровым агрегатом с 8-ступенчатым автоматом.
Ранее предполагалось, что российская версия получит 2-литровый двигатель, роботизированную коробку и полный привод, однако эти планы могли измениться.
Кроме модели T8, под брендом Tenet в России появятся еще три кроссовера, основанные на Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и, возможно, Tiggo 9. Один из таких автомобилей также был замечен на парковке в Москве с надписью Tenet на багажнике, но без других шильдиков.
Ранее сообщалось, что младшая модель Tenet T4 будет доступна в нескольких версиях с разными силовыми установками, включая полный привод и классический автомат, чего не было у исходного Chery Tiggo 4 на российском рынке.
Премьера новых кроссоверов под маркой Tenet, запланированная на июнь 2025 года, была отложена. Так же, на официальном сайте бренда пока нет подробной информации о моделях и сроках их выхода. Тем не менее появление автомобилей у дилеров и открытие фирменных салонов, в регионах, указывают на скорый старт продаж новых моделей.
Цены на новинки будут объявлены позже, но, вероятней всего, они не сильно превысят стоимость аналогичных моделей Chery. Например, текущий ценовой диапазон Tiggo 8 Pro Max составляет от 3,04 до 3,72 миллиона рублей.
-
15.07.2025, 17:21
Hyundai Palisade 2026: Разрыв в цене между базовой и топовой версиями почти $20 000
На Нью-Йоркском автосалоне Hyundai представил обновленный Palisade 2026 года с 21 модификацией и разницей в цене почти $20 000 между самой доступной и самой дорогой комплектациями. Гибридные версии появятся осенью, а специальный XRT PRO ориентирован на любителей бездорожья.Читать далее
-
15.07.2025, 15:20
Lada Niva Sport Turbo с 280 л.с. дебютировала на ралли «Шелковый путь»
В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шелковый путь», где команда Lada Sport выступает на обновленных внедорожниках Niva Sport Turbo с мощным 280-сильным турбомотором и улучшенной технической начинкой.Читать далее
-
15.07.2025, 08:39
Apple расширяет возможности CarPlay Ultra с адаптивным круиз-контролем
Apple продолжает совершенствовать CarPlay Ultra, внедряя адаптивный круиз-контроль с интеграцией Apple Maps для улучшения безопасности и удобства, несмотря на осторожность автопроизводителей в принятии системы.Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
13.07.2025, 10:55
Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
-
15.07.2025, 17:21
Hyundai Palisade 2026: Разрыв в цене между базовой и топовой версиями почти $20 000
На Нью-Йоркском автосалоне Hyundai представил обновленный Palisade 2026 года с 21 модификацией и разницей в цене почти $20 000 между самой доступной и самой дорогой комплектациями. Гибридные версии появятся осенью, а специальный XRT PRO ориентирован на любителей бездорожья.Читать далее
-
15.07.2025, 15:20
Lada Niva Sport Turbo с 280 л.с. дебютировала на ралли «Шелковый путь»
В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шелковый путь», где команда Lada Sport выступает на обновленных внедорожниках Niva Sport Turbo с мощным 280-сильным турбомотором и улучшенной технической начинкой.Читать далее
-
15.07.2025, 08:39
Apple расширяет возможности CarPlay Ultra с адаптивным круиз-контролем
Apple продолжает совершенствовать CarPlay Ultra, внедряя адаптивный круиз-контроль с интеграцией Apple Maps для улучшения безопасности и удобства, несмотря на осторожность автопроизводителей в принятии системы.Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
13.07.2025, 10:55
Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий