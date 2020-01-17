17 января 2020, 14:17
Первые Lada Vesta с пакетом Winter появились у дилеров
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Фото: АвтоВАЗ
Продажи Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным мотором Renaullt стартовали в ноябре 2019 года. Одновременно стало известно, что АвтоВАЗ планирует предложить покупателям новую комплектацию Comfort Winter с пакетом теплых опций. Оказывается, такие машины уже есть у дилеров.
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В середине декабря Владимир Чиликин купил в одном из саратовских центров Lada новенький седан Vesta с автоматической коробкой передач в новой комплектации Comfort Winter. Об этом он написал в своем бортовом журнале на drive2.ru. Машина обошлась Владимиру в 803 000 рублей. По его словам, уровень оснащения автомобиля напоминает Comfort Image: климат-контроль, обогрев лобового стекла, противотуманные фары, дисковые задние тормоза и 16-дюймовые колесные диски. В автосалоне уточнили, что после Нового года список опций должен пополнится еще и подогревом руля.
Пока на официальном сайте Lada нет никакой информации о новой комплектации Vesta Comfort Winter. Видимо первая партия машин была отгружена дилерам для изучения потребительского спроса. Будем надеяться, что в ближайшее время о новой версии станет известно больше.
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