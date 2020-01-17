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17 января 2020, 14:17

Первые Lada Vesta с пакетом Winter появились у дилеров

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Фото: АвтоВАЗ
Продажи Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным мотором Renaullt стартовали в ноябре 2019 года. Одновременно стало известно, что АвтоВАЗ планирует предложить покупателям новую комплектацию Comfort Winter с пакетом теплых опций. Оказывается, такие машины уже есть у дилеров.
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В начале ноября 110km.ru писал о планах АвтоВАЗа приурочить появление новой комплектации к выходу на рынок «вариаторной» Lada Vesta. Ожидалось, что на смену исполнению Comfort с пакетом Image может прийти Comfort с пакетом теплых опций Winter. Разница в цене должна была составить около 25 000 рублей.

В середине декабря Владимир Чиликин купил в одном из саратовских центров Lada новенький седан Vesta с автоматической коробкой передач в новой комплектации Comfort Winter. Об этом он написал в своем бортовом журнале на drive2.ru. Машина обошлась Владимиру в 803 000 рублей. По его словам, уровень оснащения автомобиля напоминает Comfort Image: климат-контроль, обогрев лобового стекла, противотуманные фары, дисковые задние тормоза и 16-дюймовые колесные диски. В автосалоне уточнили, что после Нового года список опций должен пополнится еще и подогревом руля. 

Пока на официальном сайте Lada нет никакой информации о новой комплектации Vesta Comfort Winter. Видимо первая партия машин была отгружена дилерам для изучения потребительского спроса. Будем надеяться, что в ближайшее время о новой версии станет известно больше.

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Отзывы по теме
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
75г5ге
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
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Первые Lada Vesta с пакетом Winter появились у дилеров
{{material_128141}}В начале ноября 110km.ru писал о планах АвтоВАЗа приурочить появление новой комплектации к выходу на рынок «вариаторной» Lada Vesta. Ожидалось, что на смену исполнению Comfort с пакетом Image может прийти Comfort с пакетом теплых опций Winter. Разница в цене должна была составить около 25 000 рублей.В середине декабря Владимир Чиликин купил в одном из саратовских центров Lada новенький седан Vesta с автоматической коробкой передач в новой комплектации Comfort Winter. Об этом он написал в своем бортовом журнале на drive2.ru. Машина обошлась Владимиру в 803 000 рублей. По его словам, уровень оснащения автомобиля напоминает Comfort Image: климат-контроль, обогрев лобового стекла, противотуманные фары, дисковые задние тормоза и 16-дюймовые колесные диски. В автосалоне уточнили, что после Нового года список опций должен пополнится еще и подогревом руля. Пока на официальном сайте Lada нет никакой информации о новой комплектации Vesta Comfort Winter. Видимо первая партия машин была отгружена дилерам для изучения потребительского спроса. Будем надеяться, что в ближайшее время о новой версии станет известно больше.
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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