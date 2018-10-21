21 октября 2018, 14:00

Первые Lada Xray Cross доехали до дилеров

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Продажи вседорожной версии Lada Xray Cross должны начаться в ближайшие дни. Первые автомобили уже поступают в дилерские центры. Цены стартуют от 729 900 рублей.
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Первые Lada Xray Cross доехали до дилеров ВАЗ (Lada) Xray
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Запечатленный на фото автомобиль – из Нижнего Новгорода. Его сфотографировали на территории одного из автосалонов. Он окрашен в светло-серебристый оттенок «Платина». Чуть дальше на парковке виден еще один Xray Cross базового белого цвета. Возможно, оба автомобиля будут «работать» на тест-драйвах. По неофициальной информации, продажи Lada Xray Cross откроют 1 ноября. Подробные цены и комплектации уже объявлены.

Начальная комплектация Classiс (от 729 900 рублей) включает в себя пару фронтальных подушек безопасности, светодиодные ходовые огни, тонировку стекол, передние электростеклоподъемники, 17-дюймовые колесные диски и штатную сигнализацию. Всего покупателям предложат три комплектации и два пакета дополнительных опций. Цена топовой Luxe с пакетом опций Prestige составляет от 888 900 рублей

Основными конкурентами приподнятого хэтчбека Xray Cross по замыслу создателей должен стать вовсе не Renault Sandero Stepway, а кроссоверы Hyundai Creta и Renault Duster, а также Kia Rio X-Line. Перед ними у Xray Cross неоспоримое преимущество в цене и богатстве оснащения.
По собственной информации 110km.ru
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
Миша
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Первые Lada Xray Cross доехали до дилеров
{{material_124792}}Запечатленный на фото автомобиль – из Нижнего Новгорода. Его сфотографировали на территории одного из автосалонов. Он окрашен в светло-серебристый оттенок «Платина». Чуть дальше на парковке виден еще один Xray Cross базового белого цвета. Возможно, оба автомобиля будут «работать» на тест-драйвах. По неофициальной информации, продажи Lada Xray Cross откроют 1 ноября. Подробные цены и комплектации уже объявлены.Начальная комплектация Classiс (от 729 900 рублей) включает в себя пару фронтальных подушек безопасности, светодиодные ходовые огни, тонировку стекол, передние электростеклоподъемники, 17-дюймовые колесные диски и штатную сигнализацию. Всего покупателям предложат три комплектации и два пакета дополнительных опций. Цена топовой Luxe с пакетом опций Prestige составляет от 888 900 рублейОсновными конкурентами приподнятого хэтчбека Xray Cross по замыслу создателей должен стать вовсе не Renault Sandero Stepway, а кроссоверы Hyundai Creta и Renault Duster, а также Kia Rio X-Line. Перед ними у Xray Cross неоспоримое преимущество в цене и богатстве оснащения.
2018-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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