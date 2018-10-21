21 октября 2018, 14:00
Первые Lada Xray Cross доехали до дилеров
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Продажи вседорожной версии Lada Xray Cross должны начаться в ближайшие дни. Первые автомобили уже поступают в дилерские центры. Цены стартуют от 729 900 рублей.
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Начальная комплектация Classiс (от 729 900 рублей) включает в себя пару фронтальных подушек безопасности, светодиодные ходовые огни, тонировку стекол, передние электростеклоподъемники, 17-дюймовые колесные диски и штатную сигнализацию. Всего покупателям предложат три комплектации и два пакета дополнительных опций. Цена топовой Luxe с пакетом опций Prestige составляет от 888 900 рублей
Основными конкурентами приподнятого хэтчбека Xray Cross по замыслу создателей должен стать вовсе не Renault Sandero Stepway, а кроссоверы Hyundai Creta и Renault Duster, а также Kia Rio X-Line. Перед ними у Xray Cross неоспоримое преимущество в цене и богатстве оснащения.
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
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