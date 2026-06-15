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Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 04:51

Первые отзывы о теплоходе «Мустай Карим»: пассажиры отмечают неожиданные минусы

Первые отзывы о теплоходе «Мустай Карим»: пассажиры отмечают неожиданные минусы

«Туалет для карликов» и одна открытая палуба: почему пассажиры раскритиковали новый российский теплоход «Мустай Карим» за 3 млрд рублей

Первые отзывы о теплоходе «Мустай Карим»: пассажиры отмечают неожиданные минусы

На фоне ожиданий от новейшего российского теплохода «Мустай Карим» пассажиры столкнулись с неожиданными неудобствами. Вопросы вызывает доступ к солнечной палубе, размеры санузлов и скорость обслуживания. Почему это важно для рынка речных круизов - в материале.

На фоне ожиданий от новейшего российского теплохода «Мустай Карим» пассажиры столкнулись с неожиданными неудобствами. Вопросы вызывает доступ к солнечной палубе, размеры санузлов и скорость обслуживания. Почему это важно для рынка речных круизов - в материале.

Появление теплохода «Мустай Карим» на российских реках вызвало немалый интерес: это первое за десятилетия новое круизное судно, построенное в стране. Однако уже в первые дни рейса из Москвы в Петербург пассажиры начали делиться не только восторгом, но и разочарованиями. Главная неожиданность — солнечная палуба, которая, вопреки ожиданиям, часто оказывается недоступной. Причина — габариты судна и низкие мосты на маршруте, из-за чего единственная открытая палуба закрывается на длительное время. Для многих это стало неприятным сюрпризом, ведь возможность свободно гулять на свежем воздухе — важная часть круизного отдыха.

Не меньше вопросов вызвали и размеры санузлов в каютах, особенно в номерах класса «де-люкс». Пассажиры отмечают, что даже людям среднего роста пользоваться туалетом неудобно: колени упираются в стену, а пространство настолько ограничено, что приходится искать компромиссы с комфортом. В социальных сетях уже появились ироничные прозвища для этих санузлов, что говорит о масштабах недовольства.

Ещё один момент — скорость обслуживания в ресторане. Несмотря на разнообразное меню и свежесть блюд, обед может затянуться на полтора часа, а некоторые гости получают только салат и первое, когда уже пора идти на экскурсию. Это создаёт ощущение несогласованности работы экипажа и не соответствует ожиданиям от современного круизного сервиса.

Важно отметить, что «Мустай Карим» — единственный за последние 60 лет новый теплоход, построенный в России. Его первый рейс был отложен из-за технической неисправности винто-рулевой колонки, что уже тогда вызвало вопросы к надёжности и качеству сборки. Сейчас, когда судно вышло на маршрут, становится ясно: даже самые современные проекты требуют доработки с учётом реальных потребностей пассажиров. Для рынка речных круизов это сигнал — внимание к деталям и обратной связи становится ключевым фактором успеха.

В то же время многие отмечают плюсы: новизна судна, чистота, современный интерьер и широкий выбор блюд. Однако для части туристов эти достоинства не перекрывают неудобства, связанные с организацией пространства и логистикой на борту. Ситуация с «Мустай Карим» напоминает опыт других российских круизных судов, где после масштабной модернизации также возникали вопросы к деталям комфорта, — как это было, например, с обновлённым лайнером, о котором рассказывалось в материале о реновации и новых стандартах на борту теплохода «Константин Коротков».

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