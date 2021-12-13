Первые пожарные машины: какие они были
В начале девятнадцатого столетия английский инженер-гидротехник по имени Джордж Брейтуэйт создал паровой автомобиль, оснащённый насосом для подачи воды. Насос так же работал от парового двигателя и мог подавать воду на высоту примерно до 30 метров. Машина была названа просто: «Новинка».
Изобретение не прижилось, а в серию пошёл уже усовершенствованный вариант под названием «Комета». Использование для работы насоса парового двигателя было действительно эффективно. Однако, на место пожара машина прибывала позже конных экипажей: скорость её передвижения была слишком низкой. В дальнейшем стали появляться разные пожарные паромобили. Многие из них внешне напоминали паровозы.
В 1901 году появился пожарный электромобиль под названием «Адлер». Сделан он был в Германии. Но эта машина предназначалась только для перевозки людей с их оборудованием и насосом для воды оснащена не была.
Несколько позже под пожарные машины стали переоборудовать обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые начинали бурно развиваться и распространяться. А потом многие компании, наконец, начали выпуск серийных заводских «пожарок» с ДВС, оснащая их насосами и лестницами.
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