Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

7 августа 2026, 12:25

Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке

Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке

Эксперты назвали 5 сигналов, которые выдают непрофессионального менеджера в автосалоне

Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке

Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.

Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.

В условиях, когда покупка автомобиля становится всё более сложной и ответственной задачей, россияне всё чаще ищут способы заранее оценить надежность дилера. Первый телефонный контакт с автосалоном может не только сэкономить время, но и уберечь от неприятных сюрпризов. Как отмечают специалисты, именно детали этого разговора позволяют быстро понять уровень сервиса и профессионализм сотрудников.

По информации «Российской газеты», генеральный директор сервиса ИИ‑аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» Алексей Авдеев советует внимательно следить за тем, как менеджер ведет диалог. Тревожные сигналы — долгое ожидание ответа или обратная связь спустя несколько часов. Ещё один настораживающий момент — отсутствие четкой схемы покупки. Клиенту могут рассказать о комплектациях, но не объяснить, как оформить сделку, какие документы потребуются и сколько ждать автомобиль.

Покупатели ждут от консультанта не только информации, но и конкретных рекомендаций, помогающих сделать выбор. Если менеджер не предлагает понятный план действий или не обозначает следующий шаг, мотивация продолжать общение быстро исчезает. Важна и реакция на сомнения: в добросовестных компаниях не давят на клиента и не жалуются на потраченное время. Если человек говорит «я подумаю», грамотный специалист уточнит, что вызывает вопросы, и предложит альтернативы — другую комплектацию, условия оплаты или кредит.

Эксперты подчеркивают: отсутствие прозрачного алгоритма и договоренности о дальнейших шагах — главный раздражитель для большинства покупателей. Менеджер, который не оставляет клиента в подвешенном состоянии, а предлагает четкий сценарий, например запись на тест-драйв или отправку документов с конкретным сроком, вызывает больше доверия. Это дает клиенту ощущение, что его время ценят, а процесс покупки прозрачен.

Опытный консультант всегда начинает с открытых вопросов, чтобы выяснить, для каких целей нужен автомобиль, в какие сроки планируется покупка и какой бюджет рассматривается. Если нужной комплектации нет в наличии, профессионал не ограничивается отказом, а называет ориентировочные сроки поставки или предлагает рассмотреть другие модели. Такой менеджер уверенно отвечает на технические вопросы, доходчиво объясняет различия между версиями и подсказывает, какие опции действительно пригодятся в повседневной эксплуатации. Кроме того, он открыто говорит о цене и стоимости обслуживания, не умалчивая о возможных доплатах и будущих расходах. И наконец, он всегда завершает разговор понятным и конкретным действием — будь то приглашение на встречу, тест-драйв или обещание выслать подробную информацию.

Интересно, что даже до первого разговора можно многое понять о салоне: если заявки обрабатываются медленно или звонки игнорируются, шансы на успешную сделку снижаются. Как показывает практика, покупатели ценят не только ассортимент, но и четкость коммуникации. Важно помнить, что автомобиль — крупная покупка, и здесь особенно важна прозрачность на каждом этапе.

По данным отраслевых исследований, большинство россиян принимают решение о визите в автосалон именно после первого телефонного контакта. Если менеджер не проявляет инициативу, не уточняет детали и не предлагает конкретных шагов, вероятность покупки резко падает. Прозрачность условий и готовность консультанта отвечать на любые вопросы — ключевые факторы, формирующие доверие к дилеру. Грамотный подход к первому звонку позволяет не только сэкономить время, но и избежать разочарований при покупке.

В одном из недавних материалов мы уже разбирали, почему даже такие детали, как ручки над дверями, могут влиять на восприятие автомобиля и доверие к производителю. Подробнее об этом можно узнать в соответствующей статье о скрытых деталях интерьера современных авто.

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