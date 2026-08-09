Почему владельцы Лада Искра сталкиваются с сервисом уже на первых километрах и как это влияет на бюджет

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 07:07

Первые расходы на Лада Искра: заводской дефект и отказ дилеров по гарантии

Первые расходы на Лада Искра: заводской дефект и отказ дилеров по гарантии

Почему владельцы Лада Искра сталкиваются с сервисом уже на первых километрах и как это влияет на бюджет

Первые расходы на Лада Искра: заводской дефект и отказ дилеров по гарантии

Покупка Лада Искра SW Кросс обернулась для владельца неожиданными расходами уже на старте эксплуатации. Заводской дефект рулевого управления и отказ дилеров решать проблему по гарантии, подчеркивают важность тщательной проверки новых автомобилей и готовности к непредвиденным расходам.

Покупка Лада Искра SW Кросс обернулась для владельца неожиданными расходами уже на старте эксплуатации. Заводской дефект рулевого управления и отказ дилеров решать проблему по гарантии, подчеркивают важность тщательной проверки новых автомобилей и готовности к непредвиденным расходам.

Ситуация с Лада Искра SW Кросс, когда уже на первых сотнях километров после покупки обнаружился дефект рулевого управления, наглядно показывает, что даже новые автомобили могут преподнести неприятные сюрпризы. Владелец столкнулся с тем, что руль был заметно кренил вправо при прямом направлении. Это не только портило впечатление от новинки, но и вызывало вопросы к безопасности и качеству сборки.

Попытка самостоятельно разобраться в проблеме началась с проверки давления в шинах - оно оказалось выше нормы, что частично объясняло дискомфорт, но не решило вопрос с рулем. После корректировки давления стало ясно: причина кроется в неправильной заводской регулировке углов установки колес. Такой дефект требует профессионального оборудования, однако официальные дилеры отказались делать ремонт по гарантиям, ссылаясь на внутренние правила.

Особенно неприятно то, что регулировка сход-развала не входит в стандартный перечень гарантийных работ, если владелец не обратился сразу после получения машины. 

После регулировки схождения передних колес в независимом сервисе, руль принял правильное положение, а управляемость заметно улучшилась. За услугу пришлось заплатить 2,9 тысячи рублей, и теперь владелец внимательно следит за состоянием шин и поведением автомобиля, чтобы убедиться в том, что проблема ушла. 

Необходимо тщательно осмотреть и протестировать автомобиль при получении, а также быть готовым к дополнительным расходам даже при покупке новой машины. Владельцам стоит учитывать, что отсутствие информации по регулировкам и неготовность сервисов – частная проблема для новых моделей. Аналогичные сложности с неожиданными затратами могут возникнуть и с другими узлами автомобиля: например, если случайно не заметить признаки неисправности кондиционера, как отмечено в материале о первых тревожных сигналах неисправностей системы охлаждения - подробности о недостатках и стоимости ремонта .

Лада Искра SW Кросс — одна из последних новинок отечественного автопрома, старт продаж которой был летом 2025 года. Модель позиционируется как универсальная для городской и загородной эксплуатации, однако первые отзывы владельцев указывают на необходимость доработки и повышения контроля качества на заводе. 

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Казань Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться