Почему владельцы Лада Искра сталкиваются с сервисом уже на первых километрах и как это влияет на бюджет

Первые расходы на Лада Искра: заводской дефект и отказ дилеров по гарантии

Покупка Лада Искра SW Кросс обернулась для владельца неожиданными расходами уже на старте эксплуатации. Заводской дефект рулевого управления и отказ дилеров решать проблему по гарантии, подчеркивают важность тщательной проверки новых автомобилей и готовности к непредвиденным расходам.

Покупка Лада Искра SW Кросс обернулась для владельца неожиданными расходами уже на старте эксплуатации. Заводской дефект рулевого управления и отказ дилеров решать проблему по гарантии, подчеркивают важность тщательной проверки новых автомобилей и готовности к непредвиденным расходам.

Ситуация с Лада Искра SW Кросс, когда уже на первых сотнях километров после покупки обнаружился дефект рулевого управления, наглядно показывает, что даже новые автомобили могут преподнести неприятные сюрпризы. Владелец столкнулся с тем, что руль был заметно кренил вправо при прямом направлении. Это не только портило впечатление от новинки, но и вызывало вопросы к безопасности и качеству сборки.

Попытка самостоятельно разобраться в проблеме началась с проверки давления в шинах - оно оказалось выше нормы, что частично объясняло дискомфорт, но не решило вопрос с рулем. После корректировки давления стало ясно: причина кроется в неправильной заводской регулировке углов установки колес. Такой дефект требует профессионального оборудования, однако официальные дилеры отказались делать ремонт по гарантиям, ссылаясь на внутренние правила.

Особенно неприятно то, что регулировка сход-развала не входит в стандартный перечень гарантийных работ, если владелец не обратился сразу после получения машины.

После регулировки схождения передних колес в независимом сервисе, руль принял правильное положение, а управляемость заметно улучшилась. За услугу пришлось заплатить 2,9 тысячи рублей, и теперь владелец внимательно следит за состоянием шин и поведением автомобиля, чтобы убедиться в том, что проблема ушла.

Необходимо тщательно осмотреть и протестировать автомобиль при получении, а также быть готовым к дополнительным расходам даже при покупке новой машины. Владельцам стоит учитывать, что отсутствие информации по регулировкам и неготовность сервисов – частная проблема для новых моделей. Аналогичные сложности с неожиданными затратами могут возникнуть и с другими узлами автомобиля: например, если случайно не заметить признаки неисправности кондиционера, как отмечено в материале о первых тревожных сигналах неисправностей системы охлаждения - подробности о недостатках и стоимости ремонта .

Лада Искра SW Кросс — одна из последних новинок отечественного автопрома, старт продаж которой был летом 2025 года. Модель позиционируется как универсальная для городской и загородной эксплуатации, однако первые отзывы владельцев указывают на необходимость доработки и повышения контроля качества на заводе.