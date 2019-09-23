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23 сентября 2019, 13:27

Первые Renault Arkana отправились на экспорт

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Компания Renault Россия начала экспортировать купе-кроссовер Renault Arkana в страны СНГ. Российские автомобили отправились в Беларусь, Азербайджан, Армению, Киргизию и Казахстан.
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В июле российские дилеры Renault реализовали 11,8 тыс. автомобилей или на 12% больше, чем годом ранее. Основную ...
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Новый купе-кроссовер Renault Arkana представили в конце мая 2019 года. В середине июля на московском заводе Renault стартовала серийная сборка новинки. Первая партия из 700 автомобилей отправилась на экспорт в Беларусь, Азербайджан, Армению и Киргизию. В начале сентября продажи российской новинки стартовали в Казахстане. В ближайшее время должны начаться поставки Arkana в Монголию. В дальнейшем экспорт кроссоверов могут наладить и в другие страны дальнего зарубежья. 

Купе-кроссовер Renault Arkana – это совместная разработка французских и российских инженеров. До 55% компонентов в нем – абсолютно новые. Автомобиль отличается стильным силуэтом, увеличенным до 205 мм дорожным просветом и новым экономичным бензиновым турбомотором TCe 150. Цена базовой версии начинается от 1 015 000 рублей. Топовый кроссовер с полным приводом и вариатором стоит минимум 1 524 990 рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат» в августе 2019 года российские дилеры реализовали 1 975 экземпляров Arkana. Это позволило новинке войти в ТОП-25 самых продаваемых моделей отечественного автомобильного рынка.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
Юрий
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Первые Renault Arkana отправились на экспорт
{{material_127346}}Новый купе-кроссовер Renault Arkana представили в конце мая 2019 года. В середине июля на московском заводе Renault стартовала серийная сборка новинки. Первая партия из 700 автомобилей отправилась на экспорт в Беларусь, Азербайджан, Армению и Киргизию. В начале сентября продажи российской новинки стартовали в Казахстане. В ближайшее время должны начаться поставки Arkana в Монголию. В дальнейшем экспорт кроссоверов могут наладить и в другие страны дальнего зарубежья. Купе-кроссовер Renault Arkana – это совместная разработка французских и российских инженеров. До 55% компонентов в нем – абсолютно новые. Автомобиль отличается стильным силуэтом, увеличенным до 205 мм дорожным просветом и новым экономичным бензиновым турбомотором TCe 150. Цена базовой версии начинается от 1 015 000 рублей. Топовый кроссовер с полным приводом и вариатором стоит минимум 1 524 990 рублей.По данным аналитического агентства «Автостат» в августе 2019 года российские дилеры реализовали 1 975 экземпляров Arkana. Это позволило новинке войти в ТОП-25 самых продаваемых моделей отечественного автомобильного рынка.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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