23 сентября 2019, 13:27
Первые Renault Arkana отправились на экспорт
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Компания Renault Россия начала экспортировать купе-кроссовер Renault Arkana в страны СНГ. Российские автомобили отправились в Беларусь, Азербайджан, Армению, Киргизию и Казахстан.
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В июле российские дилеры Renault реализовали 11,8 тыс. автомобилей или на 12% больше, чем годом ранее. Основную ...Читать далее
Купе-кроссовер Renault Arkana – это совместная разработка французских и российских инженеров. До 55% компонентов в нем – абсолютно новые. Автомобиль отличается стильным силуэтом, увеличенным до 205 мм дорожным просветом и новым экономичным бензиновым турбомотором TCe 150. Цена базовой версии начинается от 1 015 000 рублей. Топовый кроссовер с полным приводом и вариатором стоит минимум 1 524 990 рублей.
По данным аналитического агентства «Автостат» в августе 2019 года российские дилеры реализовали 1 975 экземпляров Arkana. Это позволило новинке войти в ТОП-25 самых продаваемых моделей отечественного автомобильного рынка.
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25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
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