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19 марта 2020, 01:19

Первые рендерные изображения нового Mokka X

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Фото: kolesa.ru
Opel готовит премьеру второго поколения популярного кроссовера Mokka X. На сегодняшний день для широкой аудитории доступны фотографии модели только в камуфляжном костюме. Но для настоящего художника нет преград, и в Сети появились рендерные изображения авто.
Первые рендерные изображения нового Mokka X

Фото: kolesa.ru

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Редакция портала Колеса.ру пофантазировала на тему, как мог бы выглядеть новый Opel Mokka X. Рендерные изображения сразу разлетелись в Сети. Возможно, когда немецкая компания снимет пленку со своей новинки, кроссовер будет выглядеть именно так. 

Mokka появился на рынке в 2012 году, первый рестайлинг и приставку Х кроссовер обрел только спустя четыре года. В России автомобиль приобрел широкую популярность, в 2014 году он стал бестселлером марки и занимал третью строчку в своем классе в рейтинге продаж.

Сегодня достаточно много шпионских фотографий Mokka X в камуфляже, что дает возможность представить, как будет выглядеть второе поколение модели. Как видно, новый автомобиль существенно изменен, сейчас он больше напоминает кроссовер Grandland X, чем свою первую версию. 

Новый Opel Mokka X соберут на платформе EMP1, которую уже используют для новых Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback. 

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Форум Opel Mokka
Цитата:| Кому: Никалим Не соглашусь с вами. Опель Мокка действительно не является полноценным вместительным кроссовером, это что-то типа малолитражки в версии кросс. Но вот насчет сравнения ее с Астрой, астра может быть немного шире, но Мокка она дает больше пространства по высоте, что более актуально ...
МишаЗаков
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Попали в отель случайно, и очень рады, что оказались именно здесь. Все очень понравилось, персонал отзывчивый, питание на высоте. Убирали номер каждый день. В номерах все удобства, есть кондиционер, телевизор, вайфай. Отель шале апартаменты в центральной части города. В следующий раз будем бронировать ...
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Наконец-то приобрела свой первый автомобиль, спасибо менеджерам Центр-авто за грамотное консультирование и за то, что сподвигли сделать такую серьезную покупку. в машине я нисколько не разочаровалась, коробка автомат как раз то, что нужно для города, да и сам автомобиль внешне мне очень нравится
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Первые рендерные изображения нового Mokka X
{{material_129218}}Редакция портала Колеса.ру пофантазировала на тему, как мог бы выглядеть новый Opel Mokka X. Рендерные изображения сразу разлетелись в Сети. Возможно, когда немецкая компания снимет пленку со своей новинки, кроссовер будет выглядеть именно так. Mokka появился на рынке в 2012 году, первый рестайлинг и приставку Х кроссовер обрел только спустя четыре года. В России автомобиль приобрел широкую популярность, в 2014 году он стал бестселлером марки и занимал третью строчку в своем классе в рейтинге продаж.Сегодня достаточно много шпионских фотографий Mokka X в камуфляже, что дает возможность представить, как будет выглядеть второе поколение модели. Как видно, новый автомобиль существенно изменен, сейчас он больше напоминает кроссовер Grandland X, чем свою первую версию. Новый Opel Mokka X соберут на платформе EMP1, которую уже используют для новых Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback. 
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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