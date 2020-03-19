19 марта 2020, 01:19
Первые рендерные изображения нового Mokka X
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Фото: kolesa.ru
Opel готовит премьеру второго поколения популярного кроссовера Mokka X. На сегодняшний день для широкой аудитории доступны фотографии модели только в камуфляжном костюме. Но для настоящего художника нет преград, и в Сети появились рендерные изображения авто.
Фото: kolesa.ru
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Mokka появился на рынке в 2012 году, первый рестайлинг и приставку Х кроссовер обрел только спустя четыре года. В России автомобиль приобрел широкую популярность, в 2014 году он стал бестселлером марки и занимал третью строчку в своем классе в рейтинге продаж.
Сегодня достаточно много шпионских фотографий Mokka X в камуфляже, что дает возможность представить, как будет выглядеть второе поколение модели. Как видно, новый автомобиль существенно изменен, сейчас он больше напоминает кроссовер Grandland X, чем свою первую версию.
Новый Opel Mokka X соберут на платформе EMP1, которую уже используют для новых Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback.
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Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
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Тест-драйв Opel Meriva: порция свежести
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Цитата:| Кому: Никалим Не соглашусь с вами. Опель Мокка действительно не является полноценным вместительным кроссовером, это что-то типа малолитражки в версии кросс. Но вот насчет сравнения ее с Астрой, астра может быть немного шире, но Мокка она дает больше пространства по высоте, что более актуально ...
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