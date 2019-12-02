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2 декабря 2019, 15:54

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу-румах

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Фото: Skoda
Обновленный Skoda Superb добрался на салонов российских дилеров. Пока клиентам доступны лишь версии с 190-сильным турбомотором TSI по цене от 2 097 000 рублей. В 2020 году моторная гамма пополнится еще тремя бензиновыми агрегатами.
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda Wagner

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах

Фото: Skoda

Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу румах
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Рестайлинговый Skoda Superb третьего поколения представили в мае 2019 года на закрытом мероприятии в Братиславе. Флагманская модель обновилась внешне, получила современные электронные системы и обзавелась гибридной модификацией. Длина лифтбека увеличилась до 4 869 мм, а высота кузова – до 1 469 мм. Колесная база и ширина автомобиля остались прежними. Дизайн стал агрессивнее с полностью светодиодной оптикой. В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели.

Рублевые цены объявили в начале октября, и дилеры начали принимать предварительные заказы. Сейчас в шоу-румах появились первые «живые» экземпляры. Например, в петербургских автосалонах группы автодилеров Skoda Wagner новинка доступна с 190-сильным мотором в двух комплектациях – Ambition и Style, а также в специальном роскошном исполнении Laurin & Klement, сообщает портал Peterburg2. Цены начинаются от 2 097 000 рублей за лифтбек и от 2 210 000 рублей за универсал.

В следующем году российским покупателям предложат дополнительные версии с бензиновыми турбомоторами: 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с) и 2,0 TSI (280 л.с.). Кроме того, обновленный Superb можно будет заказать в базовой комплектации Active. Полный привод будет доступен только для версий с топовым 280-сильным мотором. С учетом отсутствия локальной сборки получится дороговато. До сих пор львиная доля продаж в России приходилась на комплектацию Ambition, тогда как в Европе покупатели предпочитали более интересную с точки зрения оснащения комплектацию Style.

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Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу-румах
{{material_128035}}Рестайлинговый Skoda Superb третьего поколения представили в мае 2019 года на закрытом мероприятии в Братиславе. Флагманская модель обновилась внешне, получила современные электронные системы и обзавелась гибридной модификацией. Длина лифтбека увеличилась до 4 869 мм, а высота кузова – до 1 469 мм. Колесная база и ширина автомобиля остались прежними. Дизайн стал агрессивнее с полностью светодиодной оптикой. В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели.Рублевые цены объявили в начале октября, и дилеры начали принимать предварительные заказы. Сейчас в шоу-румах появились первые «живые» экземпляры. Например, в петербургских автосалонах группы автодилеров Skoda Wagner новинка доступна с 190-сильным мотором в двух комплектациях – Ambition и Style, а также в специальном роскошном исполнении Laurin & Klement, сообщает портал Peterburg2. Цены начинаются от 2 097 000 рублей за лифтбек и от 2 210 000 рублей за универсал.В следующем году российским покупателям предложат дополнительные версии с бензиновыми турбомоторами: 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с) и 2,0 TSI (280 л.с.). Кроме того, обновленный Superb можно будет заказать в базовой комплектации Active. Полный привод будет доступен только для версий с топовым 280-сильным мотором. С учетом отсутствия локальной сборки получится дороговато. До сих пор львиная доля продаж в России приходилась на комплектацию Ambition, тогда как в Европе покупатели предпочитали более интересную с точки зрения оснащения комплектацию Style.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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