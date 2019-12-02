2 декабря 2019, 15:54
Первые рестайлинговые Skoda Superb появились в дилерских шоу-румах
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Фото: Skoda
Обновленный Skoda Superb добрался на салонов российских дилеров. Пока клиентам доступны лишь версии с 190-сильным турбомотором TSI по цене от 2 097 000 рублей. В 2020 году моторная гамма пополнится еще тремя бензиновыми агрегатами.
Фото: Skoda Wagner
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
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Рублевые цены объявили в начале октября, и дилеры начали принимать предварительные заказы. Сейчас в шоу-румах появились первые «живые» экземпляры. Например, в петербургских автосалонах группы автодилеров Skoda Wagner новинка доступна с 190-сильным мотором в двух комплектациях – Ambition и Style, а также в специальном роскошном исполнении Laurin & Klement, сообщает портал Peterburg2. Цены начинаются от 2 097 000 рублей за лифтбек и от 2 210 000 рублей за универсал.
В следующем году российским покупателям предложат дополнительные версии с бензиновыми турбомоторами: 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с) и 2,0 TSI (280 л.с.). Кроме того, обновленный Superb можно будет заказать в базовой комплектации Active. Полный привод будет доступен только для версий с топовым 280-сильным мотором. С учетом отсутствия локальной сборки получится дороговато. До сих пор львиная доля продаж в России приходилась на комплектацию Ambition, тогда как в Европе покупатели предпочитали более интересную с точки зрения оснащения комплектацию Style.
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