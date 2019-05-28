28 мая 2019, 13:27

Первые российские Mercedes-Benz E-Class готовы к отправке дилерам

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На российском заводе Mercedes-Benz стартовало серийное производство седанов E-Class. На предприятии собирают модификации: Е 200, Е 200 4MATIC и Е 220 d 4Matic. Ранее автомобили российской сборки успешно прошли краш-тесты в Германии.
Первые российские Mercedes Benz E Class готовы к отправке дилерам
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На прошлой неделе в Подмосковье запустили сборочное производство Mercedes-Benz. Событие это не освещали разве ...
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Первая партия подмосковных Mercedes-Benz E-Class готова к отправке в дилерские центры. Завод в индустриальном парке «Есипово» торжественно открыли 3 апреля 2019 года. Первые автомобили, сошедшие с конвейера предприятия Mercedes-Benz «Московия», прошли краш-тесты в Германии. Специалисты немецкого подразделения контроля качества выставили российским «Мерседесам» высокие оценки за пассивную безопасность.

Подмосковный завод выпускает три модификации Mercedes-Benz E-Class. Две бензиновые Е 200 и Е 200 4MATIC оснащены моторами мощностью 197 л.с. и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Дизельные седаны получили 194-сильные двигатели. Ранее, в российском офисе Mercedes-Benz заявили, что по цене автомобили, собранные в России и в Германии, отличаться не будут.

Седан Mercedes-Benz E-Class стал первой моделью российского предприятия. Постепенно здесь наладят сборку вседорожников GLE, GLC и GLS. Выбор моделей для локализации определялся востребованностью на отечественном рынке. Расчетная мощность производства составляет 25 000 автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по апрель 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 12 392 автомобилей или на 4% больше, чем годом ранее.


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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
«Глас народа»: что вы думаете о подмосковном производстве Mercedes
Это не завод, это цех по отверточной сборке авто, для того чтобы иметь возможность продавать эти авто по госконтрактам. Завод в полном смысле начинается с штамповки кузовных деталей, а также включает в себя циклы сборки двигателей, КПП и т.д. А это так филькина грамота. Я был на многих полноценных заводах ...
дмитрий
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
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Первые российские Mercedes-Benz E-Class готовы к отправке дилерам
{{material_126231}}Первая партия подмосковных Mercedes-Benz E-Class готова к отправке в дилерские центры. Завод в индустриальном парке «Есипово» торжественно открыли 3 апреля 2019 года. Первые автомобили, сошедшие с конвейера предприятия Mercedes-Benz «Московия», прошли краш-тесты в Германии. Специалисты немецкого подразделения контроля качества выставили российским «Мерседесам» высокие оценки за пассивную безопасность.Подмосковный завод выпускает три модификации Mercedes-Benz E-Class. Две бензиновые Е 200 и Е 200 4MATIC оснащены моторами мощностью 197 л.с. и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Дизельные седаны получили 194-сильные двигатели. Ранее, в российском офисе Mercedes-Benz заявили, что по цене автомобили, собранные в России и в Германии, отличаться не будут.Седан Mercedes-Benz E-Class стал первой моделью российского предприятия. Постепенно здесь наладят сборку вседорожников GLE, GLC и GLS. Выбор моделей для локализации определялся востребованностью на отечественном рынке. Расчетная мощность производства составляет 25 000 автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по апрель 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 12 392 автомобилей или на 4% больше, чем годом ранее.
2019-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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