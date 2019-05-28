28 мая 2019, 13:27
Первые российские Mercedes-Benz E-Class готовы к отправке дилерам
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На российском заводе Mercedes-Benz стартовало серийное производство седанов E-Class. На предприятии собирают модификации: Е 200, Е 200 4MATIC и Е 220 d 4Matic. Ранее автомобили российской сборки успешно прошли краш-тесты в Германии.
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Подмосковный завод выпускает три модификации Mercedes-Benz E-Class. Две бензиновые Е 200 и Е 200 4MATIC оснащены моторами мощностью 197 л.с. и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Дизельные седаны получили 194-сильные двигатели. Ранее, в российском офисе Mercedes-Benz заявили, что по цене автомобили, собранные в России и в Германии, отличаться не будут.
Седан Mercedes-Benz E-Class стал первой моделью российского предприятия. Постепенно здесь наладят сборку вседорожников GLE, GLC и GLS. Выбор моделей для локализации определялся востребованностью на отечественном рынке. Расчетная мощность производства составляет 25 000 автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по апрель 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 12 392 автомобилей или на 4% больше, чем годом ранее.
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