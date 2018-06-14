14 июня 2018, 10:05

Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы

Первые автовозы с новенькими Toyota C-HR прибудут в дилерские салоны примерно через неделю. Об этом корреспонденту 110km.ru поведали сами продавцы, с которыми удалось пообщаться по телефону.
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Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы Toyota C-HR

Toyota C-HR
Выпускается с 2017 г.
При этом рассчитывать на большие объемы отгружаемых машин не приходится. Так, во всяком случае, заявил представитель «Тойота Центр Автово», уточнивший, что на каждый дилерский центр импортер выделили порядка 5 новых кроссоверов. «В порту машины уже стоят, у нас, дилеров, их еще нет», - отметил респондент.

Из трех предложенных автопроизводителем версий C-HR на первых порах будет доступна лишь одна – моноприводная с 2-литровым бензиновым мотором. Она же, по словам сотрудника «Тойота Центр Приморский», будет выставлена на клиентский тест-драйв. Правда, произойдет это никак не раньше середины июля.

Тойота Центр Автово
Тойота Центр Автово
Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Краснопутиловская, д. 65
Объявлений: 55
Отзывов: 7
Из пилотной партии, ожидаемой данным автоцентром, лишь один C-HR свободный, все остальные уже «зафрахтованы». «Живых» машин в городе пока нет, за исключением «Тойота Центр Парнас», где один-единственный кроссовер участвует в какой-то рекламной акции. Плюс один импортерский экземпляр.

По информации менеджера отдела продаж «Тойота Центр Автово», все другие модификации C-HR (а это – 1,2-литровая на переднем приводе и 1,2-литровая на полном) можно заказать исключительно под заказ. Срок его исполнения – порядка 90 дней. Поставки – с турецкого завода Toyota.  

Автомобиль с приводом на обе оси окажется самым малодоступным, поскольку его стоимость, мягко говоря, зашкаливает – 2 083 000 рублей. В это связи дилеры рекомендуют обратить внимание на полноприводную модификацию RAV4, которая, по их словам, обойдется в 1,7 млн рублей.

Тойота Центр Приморский
Тойота Центр Приморский
Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Школьная, д. 96 А
Объявлений: 110
Отзывов: 28
На первый взгляд, странное дело: C-HR позиционируется сегментом ниже «рафика», а в топ-версии стоит заметно дороже. На наш вопрос, чем объяснить такую разницу, продавцы просят обратить внимание на яркость новичка, его эмоциональную составляющую. Дескать, RAV4 - для семей и путешествий, C-HR – скорее, для имиджа.

В «базе» (Ride) новый SUV выигрывает у RAV4 в цене – 1 299 000 рублей против 1 449 000 рублей. За эти деньги предлагается монопривод, 1,2-литровый турбодвижок мощностью 148 сил, 6-ступенчатая механическая коробка, 17-е колеса на стальных дисках.

В списке оборудования – светодиодные дневные ходовые огни, датчик света, ABS с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS), антипробуксовочная система (TRC), помощь при подъеме по склону (HAC), датчики давления в шинах, мульти-руль с регулировкой по вылету и наклону, тканевый салон, передние и задние электростеклоподъемники и пр.

Toyota
Тойота Центр Парнас
Санкт-Петербург, пос. Бугры улица №3 (заезд с Шоссейной улицы)
Объявлений: 91
Отзывов: 3
Средняя версия (Hot), как ожидается, самая востребованная, будет доступна на моноприводе с 2-литровым мотором и вариатором. За нее попросят 1 670 000 рублей и предложат чуть больше опций: датчик дождя, обогрев кожаного руля, 2-зонный климат, электроподогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, 8-дюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли, круиз-контроль, камера заднего вида, противотуманки и т.п.

Упомянутая полноприводная модификация Cool с 1,2-литровым турбированным мотором и вариатором, повторимся, стоит 2 083 000 рублей. Здесь богаче всего: полностью светодиодная передняя оптика, светодиодные задние фонари, контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета, ионизатор воздуха Nano-e, мониторинг слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM), система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA), задние датчики парковки с функцией автоматического торможения.

Иван Братуха
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Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы
{{model_6384}} При этом рассчитывать на большие объемы отгружаемых машин не приходится. Так, во всяком случае, заявил представитель «Тойота Центр Автово», уточнивший, что на каждый дилерский центр импортер выделили порядка 5 новых кроссоверов. «В порту машины уже стоят, у нас, дилеров, их еще нет», - отметил респондент.Из трех предложенных автопроизводителем версий C-HR на первых порах будет доступна лишь одна – моноприводная с 2-литровым бензиновым мотором. Она же, по словам сотрудника «Тойота Центр Приморский», будет выставлена на клиентский тест-драйв. Правда, произойдет это никак не раньше середины июля.{{guide_1080}} Из пилотной партии, ожидаемой данным автоцентром, лишь один C-HR свободный, все остальные уже «зафрахтованы». «Живых» машин в городе пока нет, за исключением «Тойота Центр Парнас», где один-единственный кроссовер участвует в какой-то рекламной акции. Плюс один импортерский экземпляр.По информации менеджера отдела продаж «Тойота Центр Автово», все другие модификации C-HR (а это – 1,2-литровая на переднем приводе и 1,2-литровая на полном) можно заказать исключительно под заказ. Срок его исполнения – порядка 90 дней. Поставки – с турецкого завода Toyota.   Автомобиль с приводом на обе оси окажется самым малодоступным, поскольку его стоимость, мягко говоря, зашкаливает – 2 083 000 рублей. В это связи дилеры рекомендуют обратить внимание на полноприводную модификацию RAV4, которая, по их словам, обойдется в 1,7 млн рублей. {{guide_1081}} На первый взгляд, странное дело: C-HR позиционируется сегментом ниже «рафика», а в топ-версии стоит заметно дороже. На наш вопрос, чем объяснить такую разницу, продавцы просят обратить внимание на яркость новичка, его эмоциональную составляющую. Дескать, RAV4 - для семей и путешествий, C-HR – скорее, для имиджа. В «базе» (Ride) новый SUV выигрывает у RAV4 в цене – 1 299 000 рублей против 1 449 000 рублей. За эти деньги предлагается монопривод, 1,2-литровый турбодвижок мощностью 148 сил, 6-ступенчатая механическая коробка, 17-е колеса на стальных дисках.В списке оборудования – светодиодные дневные ходовые огни, датчик света, ABS с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS), антипробуксовочная система (TRC), помощь при подъеме по склону (HAC), датчики давления в шинах, мульти-руль с регулировкой по вылету и наклону, тканевый салон, передние и задние электростеклоподъемники и пр. {{guide_6085}} Средняя версия (Hot), как ожидается, самая востребованная, будет доступна на моноприводе с 2-литровым мотором и вариатором. За нее попросят 1 670 000 рублей и предложат чуть больше опций: датчик дождя, обогрев кожаного руля, 2-зонный климат, электроподогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, 8-дюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли, круиз-контроль, камера заднего вида, противотуманки и т.п.Упомянутая полноприводная модификация Cool с 1,2-литровым турбированным мотором и вариатором, повторимся, стоит 2 083 000 рублей. Здесь богаче всего: полностью светодиодная передняя оптика, светодиодные задние фонари, контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета, ионизатор воздуха Nano-e, мониторинг слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM), система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA), задние датчики парковки с функцией автоматического торможения.
2018-06-14
Автор: Иван Братуха
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