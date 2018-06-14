Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы
Из трех предложенных автопроизводителем версий C-HR на первых порах будет доступна лишь одна – моноприводная с 2-литровым бензиновым мотором. Она же, по словам сотрудника «Тойота Центр Приморский», будет выставлена на клиентский тест-драйв. Правда, произойдет это никак не раньше середины июля.
По информации менеджера отдела продаж «Тойота Центр Автово», все другие модификации C-HR (а это – 1,2-литровая на переднем приводе и 1,2-литровая на полном) можно заказать исключительно под заказ. Срок его исполнения – порядка 90 дней. Поставки – с турецкого завода Toyota.
Автомобиль с приводом на обе оси окажется самым малодоступным, поскольку его стоимость, мягко говоря, зашкаливает – 2 083 000 рублей. В это связи дилеры рекомендуют обратить внимание на полноприводную модификацию RAV4, которая, по их словам, обойдется в 1,7 млн рублей.
В «базе» (Ride) новый SUV выигрывает у RAV4 в цене – 1 299 000 рублей против 1 449 000 рублей. За эти деньги предлагается монопривод, 1,2-литровый турбодвижок мощностью 148 сил, 6-ступенчатая механическая коробка, 17-е колеса на стальных дисках.
В списке оборудования – светодиодные дневные ходовые огни, датчик света, ABS с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS), антипробуксовочная система (TRC), помощь при подъеме по склону (HAC), датчики давления в шинах, мульти-руль с регулировкой по вылету и наклону, тканевый салон, передние и задние электростеклоподъемники и пр.
Упомянутая полноприводная модификация Cool с 1,2-литровым турбированным мотором и вариатором, повторимся, стоит 2 083 000 рублей. Здесь богаче всего: полностью светодиодная передняя оптика, светодиодные задние фонари, контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета, ионизатор воздуха Nano-e, мониторинг слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM), система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA), задние датчики парковки с функцией автоматического торможения.
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