13 марта 2020, 09:20
Первые тульские Haval H5 уже собраны, порядок цен известен
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Фото: instagram/pshelenev
Продажи рамного внедорожника Haval H5 должны начаться в ближайшее время. Модель получила необходимые сертификаты, на заводе Haval в Тульской области стартовала сборка. Дилеры ждут поставки в первой половине апреля.
Фото: instagram/pshelenev
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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рамный внедорожник ...Читать далее
Официальные прайс-листы пока не опубликованы. Но порядок цен уже известен. По мнению дилеров китайской марки, рамный внедорожник Haval H5 будет стоить дешевле кроссовера Haval F7. Напомним, последний в базовой комплектации с «младшим» мотором и передним приводом сейчас отдают минимум за 1 474 000 рублей. С другой стороны, Haval H5 позиционируют как конкурента отечественному УАЗ «Патриоту» со 150-сильным мотором, за который просят от 819 900 до 1 298 000 рублей.
В любом случае, ждать осталось недолго. В качестве одной из вероятных дат начала продаж называется 20 апреля. Серьезных препятствий для этого нет. Внедорожники уже вовсю собирают на тульском предприятии. А на днях в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Haval H5 сертифицирован с 2,0-литровой «турбочетверкой», доступной в двух вариантах мощности: 150 и 177 лошадиных сил. Агрегат сочетается с механической КПП, привод – передний или полный.
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Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
Не видел его в живую. Но очень интересный авто. Лет 8 назад над китайцами смеялись. Сейчас у меня китайский телефон 2 года. Оч доволен. Думаю с машинами будет тоже самое.
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
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