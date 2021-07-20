Первые турбомоторы появились раньше, чем вы думаете. Знаете, когда?
Фото: stern
Турбо! В последние десятилетия прошлого века слово из пяти букв имело почти волшебное звучание.
Турбированные Porsche и Renault, среди прочих, хорошо выступали в самых различных гонках: Porsche в заездах на длинные дистанции, Renault - в «Формуле-1». Именно эти два бренда в семидесятые годы XX столетия перевели «турбо» со спортивной трассы на улицу. «911 Turbo» по-прежнему является именем нарицательным, а R5 Turbo дожил до статуса легенды. И тем не менее «турбо» - это изобретение совсем не семидесятых годов.
Сначала в грузовиках
Уже в первые дни создания автомобиля велись работы над улучшением эффективности двигателей. При этом улучшение «дыхания» рассматривалось как возможное решение проблемы увеличения КПД. Еще в 1885 году Готлиб Даймлер запатентовал насос с механическим приводом для подачи воздуха в двигатель внутреннего сгорания. В 1905-м швейцарскому инженеру Альфреду Бюхи был выдан патент на изобретение турбонаддува с приводом от давления выхлопных газов. В области дизельных двигателей активно работали инженеры компании Büchi.
На протяжении многих лет турбонаддув использовался в самолетах, кораблях и поездах, а вот в автомобилестроении тех далеких лет он был почему-то мало востребован. Технология «турбо» все еще была хрупкой, и если ее где-то пытались применять, то, как правило, при строительстве крупнолитражных двигателей.
Тем не менее, по некоторым данным, в Alfa Romeo (тогда A. L. F. A.) уже в 1910 году экспериментировали с турбинами мощностью 24 л. с. Однако ничего подобного в официальных документах историка обнаружить не удалось. Только когда в 1938 году швейцарский производитель грузовиков Saurer начал строить грузовики с турбодизельными двигателями, в городском потоке стали встречаться первые турбонагнетатели. И пройдет почти четверть века, прежде чем изготовители легковых машин обратили широкое внимание на турбо-технологии.
В легковых автомобилях
В 1962 модельном году дочерние компании GM - Oldsmobile и Chevrolet разработали первые серийные двигатели с турбонаддувом. Chevrolet явил миру турбированную модель Corvair Spyder на две недели раньше, чем Oldsmobile показал F-85 Jetfire с турбоподдержкой. В Corvair турбонаддув повышал мощность заднеприводного 2,4-литрового шестицилиндрового двигателя BOXER с 102 до 150 л. с., в то время как мощность 3,5-литрового V8 в F-85 увеличилась с 185 до 215 л. с. (за счет турбонаддува Garrett).
По тем временам турбо-технология была принята потребителями относительно неплохо – удалось реализовать 9 607 турбокомпрессоров Jetfire F-85. Правда, впоследствии большинство машин были лишены турбонаддува и оснащены более крупными карбюраторами. Развитие турбо-отрасли начало ускоряться с первым нефтяным кризисом 1973 года. Как-то само собой вышло, что турбированные версии стали хорошим подспорьем кубическим сантиметрам. И хорошим примером здесь можно назвать появившийся в 1977-м (по другим оценкам – в 1978-м) Mercedes-Benz S-Class (W116) в модификации 300 SD – один из первых люксовых автомобилей, под капотом которых начали монтировать дизель.
Эта версия была разработана специально для рынков США и Канады. За основу был взят дизельный пятицилиндровый турбонаддувный двигатель рабочим объёмом 3 литра. Силовой агрегат позаимствовали у экспериментального автомобиля Mercedes-Benz C111.
В сентябре 2013 года Mercedes-Benz 300 SD 1979 года выпуска принял участие в 24-часовых гонках Ле Мана, где выиграл престижный приз — Index of Effluency. Турбо-автомобиль проехал 166 кругов со средней скоростью 54,8 миль/ч.
Широкое применение турбокомпрессоров на бензиновых двигателях с уменьшением габаритов в Европе началось с моторов серии TSI в середине первого десятилетия XXI века. И сегодня многие крупные автопроизводители имеют в своих линейках подобные моторы, которые, как они утверждают, работают на благо экологии и экономичности.
А что же мотоциклы?
Турбонаддув в восьмидесятых годах был опробован и на мотоциклах, однако идея не получила большого распространения, поскольку «лишнее» оборудование утяжеляло конструкцию «двухколесников», попутно делая передвижение пилота не самым комфортным. Да и потом с хороших байков, оснащенных 4-тактным двигателем, можно получить 180-200 л. с., а этого более чем достаточно.
Для тех, кому этого, пардон, «маловато будет», компания Kawasaki не так давно сконструировала 998-кубовую 4-тактную модель Ninja H2R с компрессором мощностью 310 л. с. при 14 000 об/мин. Этот спортбайк без лишних сентиментов избирателен к владельцам - обуздать его мощь под силу только избранным.
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