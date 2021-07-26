Первые впечатления от Volkswagen Taos: «Приятная машинка, многие путают ее с Туарегом»
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Новый Volkswagen Taos прекрасно ведет себя на грунтовке и на городских улицах. Единственный нюанс, машине с 1,4-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с.) немного не хватается мощности на трассе. По словам известного и опытного автомобильного журналиста Дмитрия Зайцева, в обычном режиме на низких скоростях машина немного «тупит». Проблема решается переключением в спорт-режим.
Новый кроссовер Taos уже доступен для заказа в салонах российских дилеров Volkswagen. Покупателям предлагают выбор из трех стандартных комплектаций и одной спецверсии Joy. Базовый кроссовер стоит от 1,6 млн рублей. За топовую комплектацию придется отдать не менее 2,1 млн рублей.
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