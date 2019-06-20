20 июня 2019, 09:37

Первые вседорожники GAC GS8 привезли в Россию

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Китайская компания GAC пообещала вывести на российский рынок три модели. «Пионером» должен стать флагманский вседорожник GAC GS8. Первые автомобили недавно удалось заснять на автовозе в Московской области.
Первые вседорожники GAC GS8 привезли в Россию
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Продажи полноразмерного вседорожника GAC GS8 должны начаться осенью 2019 года. Первые два экземпляра белого цвета, частично обмотанные камуфляжной пленкой, заметили на МКАДе в районе Реутова. Запечатленные на видео автомобили, скорее всего, предназначены для сертификационных испытаний и тест-драйвов. 

Большой 7-местный вседорожник GAC GS8 вышел на китайский рынок в 2016 году. Его габаритные размеры: 4 810 мм х 1 910 мм х 1 770 мм. Расстояние между осями – 2 800 мм. По результатам китайских краш-тестов C-NCAP вседорожник получил максимальные пять звезд и стал самой безопасной моделью в своем классе. 

В Китае автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 201 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод – передний или полный. С места до «сотни» GAC GS8 с передним приводом разгоняется за 9,8 секунды, с полным – за 10,3 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 6,4 литра на 100 км пути.

Ожидается, что российские продажи флагманского вседорожника GAC GS8 начнутся уже в сентябре. Цены предварительно называются довольно скромные – от 1,8 млн рублей. Для сравнения схожий по габаритам рамный внедорожник Haval H9 (4856 мм x 1926 мм x 1900 мм) стоит сейчас минимум 2,6 млн рублей.


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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
Посоветуйте видеорегистратор
NAVITEL R200 или Xiaomi Yi WiFi DVR. Я даже больше за китайца
Якут Сергей
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Первые вседорожники GAC GS8 привезли в Россию
{{material_126196}}Продажи полноразмерного вседорожника GAC GS8 должны начаться осенью 2019 года. Первые два экземпляра белого цвета, частично обмотанные камуфляжной пленкой, заметили на МКАДе в районе Реутова. Запечатленные на видео автомобили, скорее всего, предназначены для сертификационных испытаний и тест-драйвов. Большой 7-местный вседорожник GAC GS8 вышел на китайский рынок в 2016 году. Его габаритные размеры: 4 810 мм х 1 910 мм х 1 770 мм. Расстояние между осями – 2 800 мм. По результатам китайских краш-тестов C-NCAP вседорожник получил максимальные пять звезд и стал самой безопасной моделью в своем классе. В Китае автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 201 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод – передний или полный. С места до «сотни» GAC GS8 с передним приводом разгоняется за 9,8 секунды, с полным – за 10,3 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 6,4 литра на 100 км пути.Ожидается, что российские продажи флагманского вседорожника GAC GS8 начнутся уже в сентябре. Цены предварительно называются довольно скромные – от 1,8 млн рублей. Для сравнения схожий по габаритам рамный внедорожник Haval H9 (4856 мм x 1926 мм x 1900 мм) стоит сейчас минимум 2,6 млн рублей.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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