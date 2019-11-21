21 ноября 2019, 00:59
Первые вседорожники GAC GS8 уже появились у дилеров
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Фото: Китайские автомобили
Российская премьера полноразмерного китайского вседорожника GAC GS8 запланирована на 9 декабря, но первые экземпляры уже начинают появляться в дилерских шоу-румах. В Сети опубликовали две фотографии «живых» автомобилей.
Фото: Китайские автомобили
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Цены нового GAC GS8 пока остаются неизвестными. По предварительной информации, стоить 7-местный вседорожник будет не менее 1,8 млн рублей. Российским покупателям предложат версию с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с., работающим в сочетании с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод – передний или полный.
Габаритные размеры GAC GS8: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, колесная база – 2 800 мм. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые. Кроссовер имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+3+2. В список стандартного оборудования, судя по ОТТС, вошли две подушки безопасности, климатическая система и кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
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Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
Цитата:| Кому: Nckiham конечно, все зависит от того, сколько вы этой водищи влили. Я бы на вашем месте уже давно течь искал, потому что проблема серьезная, а потом можно будет и новой ож залить. ну поймите вы, качество стоит денег. любой дешевый антифриз- это убийца вашего двигателя. все из-за того ...
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