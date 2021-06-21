Первые жертвы аномальной жары: в Москве фура выехала на тротуар (видео)
Фото: 5 канал
Водитель фуры потерял управление и врезался в подземный переход в центре Москвы. Инцидент произошел на Садовой-Каретной улице. На кадрах с дорожной камеры видно, как фура приближается к автомобилям, стоящим в пробке, и плавно сворачивает левее. Большегруз медленно пересекает пустующие полосы встречного движения, выкатывается на тротуар, задевает рекламный щит и останавливается, уткнувшись в ограждение подземного перехода.
Виной всему экстремальная жара, установившаяся в Москве. Как сообщили в столичном Дептрансе, 60-летнему водителю стало плохо за рулем. После аварии один из прохожих залез в кабину грузовика и попытался оказать ему первую помощь – сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Когда приехали медики, водитель был без сознания. Все попытки реанимировать мужчину не увенчались успехом. Он скончался в машине скорой помощи.
Просто чудо, что в инциденте не пострадали другие автомобили и пешеходы. Тяжелая фура могла бы с легкостью смять легковушки, стоявшие в пробке на светофоре, или въехать в подземный переход.
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