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5 марта 2020, 00:44

Первые «живые» фотографии Lada XRay Cross Instinct

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Фото: rg.ru
«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийной сборке LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации Instinct в прошлом месяце. Накануне в Сети появились первые «живые» фотографии автомобиля.
Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct

Фото: rg.ru

Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct

Фото: rg.ru

Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct

Фото: rg.ru

Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct

Фото: rg.ru

Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct

Фото: rg.ru

Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct

Фото: rg.ru

Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct

Фото: rg.ru

Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct
Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct
Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct
Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct
Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct
Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct
Первые живые фотографии Lada XRay Cross Instinct
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LADA XRay Cross в исполнении Instinct станет самой дорогой версией, первые фотографии появились в распоряжении «Российской газеты». В основу автомобиля легла максимальная комплектация с вариатором XRay Cross. Instinct отличается черной глянцевой крышей и легкосплавными дисками в новом исполнении. В черный цвет также окрашены корпуса боковых зеркал.

В интерьере модели заметен глянцевый черный декор, а именно на ручках в дверях, в центральной консоли и на основании подлокотников. На кузове, рамках задних стекол, порогах и в вышивке на обивке сидений красуются шильдики с надписью Instinct.

Как выяснилось, мультимедийная система с «Яндекс.Авто» и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto будет доступна только опционально. В дилерских салонах автомобиль появится в мае 2020 года. Цены объявят ближе к старту продаж. Сегодня XRay Cross AT стоит от 854 900 до 979 900 рублей.

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Отзывы по теме
Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
Глеб
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
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Первые «живые» фотографии Lada XRay Cross Instinct
{{material_124792}}LADA XRay Cross в исполнении Instinct станет самой дорогой версией, первые фотографии появились в распоряжении «Российской газеты». В основу автомобиля легла максимальная комплектация с вариатором XRay Cross. Instinct отличается черной глянцевой крышей и легкосплавными дисками в новом исполнении. В черный цвет также окрашены корпуса боковых зеркал.В интерьере модели заметен глянцевый черный декор, а именно на ручках в дверях, в центральной консоли и на основании подлокотников. На кузове, рамках задних стекол, порогах и в вышивке на обивке сидений красуются шильдики с надписью Instinct.Как выяснилось, мультимедийная система с «Яндекс.Авто» и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto будет доступна только опционально. В дилерских салонах автомобиль появится в мае 2020 года. Цены объявят ближе к старту продаж. Сегодня XRay Cross AT стоит от 854 900 до 979 900 рублей.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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