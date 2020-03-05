5 марта 2020, 00:44
Первые «живые» фотографии Lada XRay Cross Instinct
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Фото: rg.ru
«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийной сборке LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации Instinct в прошлом месяце. Накануне в Сети появились первые «живые» фотографии автомобиля.
Фото: rg.ru
Фото: rg.ru
Фото: rg.ru
Фото: rg.ru
Фото: rg.ru
Фото: rg.ru
Фото: rg.ru
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Как выяснилось, мультимедийная система с «Яндекс.Авто» и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto будет доступна только опционально. В дилерских салонах автомобиль появится в мае 2020 года. Цены объявят ближе к старту продаж. Сегодня XRay Cross AT стоит от 854 900 до 979 900 рублей.
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