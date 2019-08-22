22 августа 2019, 09:16
Первым электрокаром Lexus станет городской хэтчбек
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Фото Autocar
Премьера первой полностью электрической модели Lexus состоится осенью 2019 года на автосалоне в Токио. Новинка дебютирует в статусе концепта и будет выглядеть как высокий хэтчбек.
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Радиаторную решетку сохранят как дань традиции и важный элемент дизайна. Но от электромобиля клиенты ожидают чего-то футуристического, чего-то более нетрадиционного. В итоге, концепт-кар продемонстрирует, каким образом будет эволюционировать решетка в будущих электрических моделях Lexus и Toyota.
Среди других особенностей новинки – новейшая медиасистема, причем два ее экрана расположат по обе стороны от рулевого колеса. Концептуальный хэтчбек покажут нынешней осенью на 46-м Токийском мотор-шоу, которое откроется 24 октября.
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Комментарии пользователей
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Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
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