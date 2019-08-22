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22 августа 2019, 09:16

Первым электрокаром Lexus станет городской хэтчбек

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Фото Autocar
Премьера первой полностью электрической модели Lexus состоится осенью 2019 года на автосалоне в Токио. Новинка дебютирует в статусе концепта и будет выглядеть как высокий хэтчбек.
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Компания Lexus пообещала, что к 2025 году каждая модель в ее линейке получит полностью электрическую модификацию. Но первым чистым электрокаром марки, похоже, станет принципиально новая модель. Ее можно описать как «высокий, квадратный и комфортабельный городской хэтчбек». Ожидается, что дизайн новинки будет еще более футуристическим, чем облик какой-либо из ныне существующих моделей Lexus. 

Радиаторную решетку сохранят как дань традиции и важный элемент дизайна. Но от электромобиля клиенты ожидают чего-то футуристического, чего-то более нетрадиционного. В итоге, концепт-кар продемонстрирует, каким образом будет эволюционировать решетка в будущих электрических моделях Lexus и Toyota.

Среди других особенностей новинки – новейшая медиасистема, причем два ее экрана расположат по обе стороны от рулевого колеса. Концептуальный хэтчбек покажут нынешней осенью на 46-м Токийском мотор-шоу, которое откроется 24 октября.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Форум Lexus GS
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
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Первым электрокаром Lexus станет городской хэтчбек
{{material_126925}}Компания Lexus пообещала, что к 2025 году каждая модель в ее линейке получит полностью электрическую модификацию. Но первым чистым электрокаром марки, похоже, станет принципиально новая модель. Ее можно описать как «высокий, квадратный и комфортабельный городской хэтчбек». Ожидается, что дизайн новинки будет еще более футуристическим, чем облик какой-либо из ныне существующих моделей Lexus. Радиаторную решетку сохранят как дань традиции и важный элемент дизайна. Но от электромобиля клиенты ожидают чего-то футуристического, чего-то более нетрадиционного. В итоге, концепт-кар продемонстрирует, каким образом будет эволюционировать решетка в будущих электрических моделях Lexus и Toyota.Среди других особенностей новинки – новейшая медиасистема, причем два ее экрана расположат по обе стороны от рулевого колеса. Концептуальный хэтчбек покажут нынешней осенью на 46-м Токийском мотор-шоу, которое откроется 24 октября.
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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